Міжнародний день музики 2020: хто з українських артистів досягнув слави за кордоном

1 жовтня у всьому світі святкують Міжнародний день музики. В Україні це свято також користується популярністю, зокрема, про нього згадують і наші артисти.

Серед українських сучасних музикантів багато встигли домогтися висот у досить молодому віці. До того ж, вони не тільки зуміли завоювати славу на території рідної країни, але і далеко за її межами. OBOZREVATEL вирішив розповісти про українських артистів, яких зараз охоче слухають і люблять меломани в усьому світі.

The Hardkiss

Гурту The Hardkiss вдалося завоювати любов українського слухача далеко не відразу, проте спочатку вони були націлені підкорювати захід. Талановиті музиканти вийшли далеко за межі України. Незвичайна голосова подача, атмосферні виступи, самобутній музичний склад – все це допомогло їм запам'ятатися прихильникам.

За 9 років існування The Hardkiss працювали на одній сцені з легендами: The Prodigy, Deftones, Skillet, Hurts, Solange Knowle. Також музиканти нерідко дають сольні концерти за кордоном і мають армію фанатів у всій Європі.

KAZKA

KAZKA – відносно молодий колектив, який сміливо можна назвати феноменом сучасної української музики. Саме вони змусили весь світ співати українською мовою – їхній трек "Плакала" увійшов до топ-10 пісень світового чарту Shazam і став хітом у багатьох країнах. Кліп на цю композицію з часу прем'єри (2018 рік) зібрав майже 340 мільйонів переглядів на YouTube, ще понад 90 млн користувачів подивилися лірик-відео до виходу ролика. Це перший випадок в історії сучасної української музики, коли україномовна пісня викликає такий резонанс у світі.

Незабаром після прем'єри, пісня "Плакала" була записана і випущена англійською мовою, а в концертному розкладі групи з'явилися перші європейські концерти і тур по Америці. Український колектив і зараз продовжує розвиватися в обраному напрямку. Вони вдало поєднують елементи сучасної електронної музики з народним стилем виконання, що подобається слухачам і виділяє групу на тлі інших виконавців.

MONATIK

MONATIK – мультиартист, хітмейкер і популярний музикант в Україні та далеко за її межами. Артист збирав топові концертні майданчики у рідній країні: Палац спорту і НСК "Олімпійський" в Києві, а також стадіони в інших містах України.

Крім фурору в Україні, MONATIK побував з концертами в 20 країнах. У 2018 році співак почав активно готуватися до роботи з іноземною аудиторією. Він виступив в США, Канаді, Німеччині та Франції. Три пісні музиканта увійшли до списку найбільш популярних в українському сегменті Apple Music.

ONUKA

З 2015 року ONUKA стала найбажанішою гостею на всіх українських фестивалях, а зі своїм другим альбомом вона вийшла далеко за межі рідної країни.

Цей колектив відіграв декілька концертів в Європі, де їх відзначили, як "надзвичайно талановитих особистостей". Справжній фурор ONUKA справила під час виступу на Євробаченні 2017 Києві – тоді номер українського гурту викликав широкий резонанс у всій Європі.

Brunette Shoot Blondes

Хлопці з Кривого Рогу щосили підкорюють захід, їх уже встигли назвати "українськими битлами". У 2014 році їх кліп на пісню Knock Knock став вірусним – за 10 днів з моменту публікації на YouTube він зібрав понад 5 млн переглядів, що було рекордом для українського сегмента контенту.

Відео знімалося одним дублем, однією камерою і без монтажу. У жовтні 2014 року ролик Knock Knock потрапив на перше місце в YouTube в категорії "Нові виконавці з усього світу". Кліп також був завантажений в соціальну мережу Facebook, де паралельно за кілька тижнів зібрав більше 26 мільйонів переглядів

Також ще один кліп музикантів на пісню Hips в 2017 році отримав нагороду в категорії Best Music Video в престижному американському конкурсі Los Angeles Film Awards.

Зарубіжна преса називала колектив сенсаційним. Публікації про українців Brunettes Shoot Blondes з'явилися в Billboard, The Daily Mirror, USA Today, Mashable, Business Insider, Daily Mail та інших престижних виданнях.

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