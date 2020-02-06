Мітя Фомін оголився в Instagram, не все прикривши рукою

Російський артист і ведучий Митя Фомін показав шанувальникам фото себе оголеного, чим серйозно розбурхав їх.
Знімок з'явився вранці 6 лютого на його сторінці в Instagram.
Відзначається, що на фото 46-річний чоловік зображений повністю голим від паху до шиї, при цьому, тільки ключове місце на своєму тілі він прикриває рукою. Під долонею видно лише трохи лобкового волосся.
У підписі до фото Фомін пояснив, що жодного разу в 2020 році не тренувався в залі, набрав зайві кілограми і шукає собі особистого тренера.
Дивлюся в дзеркало і бачу, як схуд і змужнів друзі ж, сволочі, вважають, що похужал і возмудел © Гліб Миколаїв ⠀ Рублю правду-матку з плеча: з моменту нового року практично не виходжу на спортмайданчик і в зал (за рідкісним винятком пробіжок на виїздах), тому що весь час в роз'їздах. Це, безумовно, позначається на мій фізичний стан - для мене на обличчя прибавка в вазі, зменшення еластичності шкіри і все натекает ... Але з наступного тижня вже в Москві і повертаюся до режиму 💪🏻 ⠀ Поки як і раніше відкрита вакансія мого особистого тренера , тому хто готовий привести моє тіло в порядок до літа, а краще до весни, пишіть в директ, а краще відразу резюме на @ kea390 @ mail.ru👇🏻 # нюдавай
Варто зауважити, що таке фото викликало неоднозначну реакцію мережі - в коментарях одночасно захопилися його тілом і запитали, навіщо викладати такі відверті фото в соцмережі на публічний огляд.
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