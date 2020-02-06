Мітя Фомін оголився в Instagram, не все прикривши рукою

Російський артист і ведучий Митя Фомін показав шанувальникам фото себе оголеного, чим серйозно розбурхав їх.

Знімок з'явився вранці 6 лютого на його сторінці в Instagram.

Відзначається, що на фото 46-річний чоловік зображений повністю голим від паху до шиї, при цьому, тільки ключове місце на своєму тілі він прикриває рукою. Під долонею видно лише трохи лобкового волосся.

У підписі до фото Фомін пояснив, що жодного разу в 2020 році не тренувався в залі, набрав зайві кілограми і шукає собі особистого тренера.

Варто зауважити, що таке фото викликало неоднозначну реакцію мережі - в коментарях одночасно захопилися його тілом і запитали, навіщо викладати такі відверті фото в соцмережі на публічний огляд.

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