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19 грудня • оновлено в 00:55
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"Митники не колупаються в носі": Alyona Alyona відповіла на звинувачення про зустріч "забороненої" російської зірки

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Популярна українська реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко) відповіла на інформацію про те, що возила Києвом "забороненого" російського коміка Олександра Гудкова.

Відповідне звернення до шанувальників вона оприлюднила у своєму Instagram-сторіс, розповівши "цікаву казочку про те, як щоночі перетворюється на маленьку фею з крильцями, літає по всьому світу і привозить до України людей, яким в'їзд заборонено".

Alyona Alyona і Олександр Гудков – фото Джедаї

Alyona Alyona і Олександр Гудков – фото Джедаї

instagram / alyona.alyona.official

"Вірити в це чи ні – вибір за вами. На відміну від деяких українських ЗМІ, які вважають, що це саме так, я довіряю працівникам української митниці та не думаю, що вони сидять і колупаються в носі", – наголосила вона.

Alyona Alyona відповіла ЗМІ щодо прогулянки з Гудковим Києвом

Alyona Alyona відповіла ЗМІ щодо прогулянки з Гудковим Києвом

instagram-сторіс / alyona.alyona.official

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За словами артистки, вона також довіряє загальнодоступній інформації на сайтах, де можна перевірити список осіб, яким дозволено в'їжджати до України.

"Тому дуже шкода, що в нашій країні є такі ЗМІ, які роблять те, що вони роблять, а не займаються якимись корисними справами", – підсумувала вона.

Alyona Alyona з Олександром Гудковим у Києві

Alyona Alyona з Олександром Гудковим у Києві

instagram-сторіс / alyona.alyona.official

Нагадаємо, що Гудков відомий як співавтор ряду популярних проектів: Comedy Woman, "Вечірній Ургант" на російському Першому каналі, кліпів Філіпа Кіркорова (в тому числі "Колір настрою синій").

Alyona Alyona і Олександр Гудков - фото

Alyona Alyona і Олександр Гудков - фото

instagram / alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Alyona Alyona показала фото з російським артистом, підписавши, що показує гостю Київ. Про заборону на в'їзд до України Гудков особисто говорив у 2018 році. Хоча в базі "Миротворець" його немає.

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Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали заборонили в'їзд
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