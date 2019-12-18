"Митники не колупаються в носі": Alyona Alyona відповіла на звинувачення про зустріч "забороненої" російської зірки

Популярна українська реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко) відповіла на інформацію про те, що возила Києвом "забороненого" російського коміка Олександра Гудкова.

Відповідне звернення до шанувальників вона оприлюднила у своєму Instagram-сторіс, розповівши "цікаву казочку про те, як щоночі перетворюється на маленьку фею з крильцями, літає по всьому світу і привозить до України людей, яким в'їзд заборонено".

Alyona Alyona і Олександр Гудков – фото Джедаї instagram / alyona.alyona.official

"Вірити в це чи ні – вибір за вами. На відміну від деяких українських ЗМІ, які вважають, що це саме так, я довіряю працівникам української митниці та не думаю, що вони сидять і колупаються в носі", – наголосила вона.

Alyona Alyona відповіла ЗМІ щодо прогулянки з Гудковим Києвом instagram-сторіс / alyona.alyona.official

За словами артистки, вона також довіряє загальнодоступній інформації на сайтах, де можна перевірити список осіб, яким дозволено в'їжджати до України.

"Тому дуже шкода, що в нашій країні є такі ЗМІ, які роблять те, що вони роблять, а не займаються якимись корисними справами", – підсумувала вона.

Alyona Alyona з Олександром Гудковим у Києві instagram-сторіс / alyona.alyona.official

Нагадаємо, що Гудков відомий як співавтор ряду популярних проектів: Comedy Woman, "Вечірній Ургант" на російському Першому каналі, кліпів Філіпа Кіркорова (в тому числі "Колір настрою синій").

Alyona Alyona і Олександр Гудков - фото instagram / alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Alyona Alyona показала фото з російським артистом, підписавши, що показує гостю Київ. Про заборону на в'їзд до України Гудков особисто говорив у 2018 році. Хоча в базі "Миротворець" його немає.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!