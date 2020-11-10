Місцезнаходження засудженого Єфремова приховують від його родичів – ЗМІ

Софія Ковнір Люди 15:45, 10.11.2020 Оновлено: 15:57, 10.11.2020

У вівторок, 10 листопада, засудженому російському акторові Михайлу Єфремову виповнюється 57 років. Як виявилося, родичі артиста не знають, де він зараз перебуває.

Так, знаменитість етапували в колонію Бєлгородської області. Але Федеральна служба виконання покарань не розповіла його представникам, де Єфремов опиниться в день свого народження, пише "СтарХіт".

Відзначається, що Єфремов, за інформацією одного з джерел, перебуває в пересильному пункті одного із СІЗО в місті Орел. Інше джерело стверджує, що артиста вже доставили в Білгородську область.

Засуджений Михайло Єфремов
РБК

Співробітники ФСВП відмовилися підтверджувати цю інформацію журналістам і представникам актора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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