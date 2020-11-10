Місцезнаходження засудженого Єфремова приховують від його родичів – ЗМІ
У вівторок, 10 листопада, засудженому російському акторові Михайлу Єфремову виповнюється 57 років. Як виявилося, родичі артиста не знають, де він зараз перебуває.
Так, знаменитість етапували в колонію Бєлгородської області. Але Федеральна служба виконання покарань не розповіла його представникам, де Єфремов опиниться в день свого народження, пише "СтарХіт".
Відзначається, що Єфремов, за інформацією одного з джерел, перебуває в пересильному пункті одного із СІЗО в місті Орел. Інше джерело стверджує, що артиста вже доставили в Білгородську область.
Співробітники ФСВП відмовилися підтверджувати цю інформацію журналістам і представникам актора.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, у реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.