Місцеві вибори в Україні: як голосували зірки. Фото

Місцеві вибори в Україні стартували на всіх виборчих дільницях о 8:00 25 жовтня.

У голосуванні за мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів взяли участь і українські знаменитості.

Фото з виборчих дільниць артисти активно публікують в соціальних мережах.

OBOZREVATEL показав, як голосували українські зірки на місцевих виборах.

Телеведуча Алла Мазур опублікувала серію фото в Instagram і розповіла, як проходять вибори під час пандемії коронавіруса.

"Паспорт - свій. Ручка - своя. Маска – є. Я вже проголосувала. Процес на нашій ділянці виглядає спокійним, організованим і навіть зворушливим. Так як частина свідомих громадян таки вчитуються в біографії претендентів. Хоча б перед входом: хоча б перед входом: хоч варто це зробити ще вдома. САНІТАЙЗЕР - на вході. Я б ще поставила когось: щоб нагадували про необхідність продезінфікувати руки. Входів кілька: щоб виборці з різних частин ділянки не перетиналися зовсім. Черги особливої немає. Але спеціальні люди стежать, щоб у столів з бюлетенями не збиралося більше трьох осіб: так їм сказали в ЦВК. Про дистанції люди пам'ятають самі. Члени комісій - в масках. Кабінок у нас вистачає. І вихід в протилежну частини залу ", – повідомила знаменитість.

Також опублікував знімок з виборчої дільниці шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула. Зірка попередив про заходи безпеки під час пандемії.

"Будете йти на дільницю, не забудьте маску і власну ручку! Прості речі зберігають життя! Не ігноруйте вибори", – написав в Instagram зірка.

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