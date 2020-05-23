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23 травня • оновлено в 11:43
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"Містика переслідує мене!" Ірина Білик прокоментувала смерть матері

5.2т
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Відома українська співачка Ірина Білик опублікувала зворушливий пост після звістки про смерть її мами Анни Яківни.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото матері й повідомила, що збиралася присвятити їй пісню.

Ірина Білик із мамою

Ірина Білик із мамою

Фото: instagram/bilyk_iryna

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про маму... Весь ранок думала про те, як це буде красиво, і як їй буде приємно її почути, але життя розпорядилося по своєму... Моя матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохана матусю", – написала Ірина.

Мама Ірини Білик

Мама Ірини Білик

Фото: instagram/bilyk_iryna

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в родині української співачки Софії Ротару сталося горе – помер чоловік її молодшої сестри Лідії – Сергій Хлябич.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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