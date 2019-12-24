"Мистецтво і політика..." Бумбокс вразили мережу новим кліпом

Популярний український гурт Бумбокс вразив мережу новим кліпом – "Твій номер/Плющ". Ролик викликав безліч позитивних коментарів у мережі.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі гурту.

Зйомки кліпу Пресслужба

"Я дуже хотів поставити цю пісню в платівку, бо це одна із небагатьох дуже світлих позитивних пісень. Пісень, які, на мою думку, випромінюють життя. "Твій номер" про те, як чудово раптом неочікувано закохатися. Проста і одна з моїх улюблених пісня", – каже лідер гурту Андрій Хливнюк.

Зйомки кліпу Пресслужба

Зйомки кліпу Пресслужба

"Це пісня на слова Лесі Українки. Це романс. Пісня, в якій я хотів лишити лише вокал та гітару, але розуміючи, що для когось, зокрема для мене, цей запис залишиться надовго, додав туди також струнні партії. про Лесю Українку. Леся Українка не повинна бути мідною постаттю на постаменті. Це жива людина, яка любила життя", - коментує Хливнюк пісню"Плющ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні "Бумбокс" і Тіна Кароль потішили фанів кліпом на спільний трек "Безодня".

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