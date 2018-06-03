"Місіс світу-2018" трагічно загинула у ДТП: що про неї відомо

"Місіс світу-2018" Сания Шакірова, яка загинула у ДТП в Іссик-Кульській області Киргизстану, мала кілька салонів краси і виховувала трьох дітей.

Дівчина народилася в 1987 році в місті Кара-Балта, а перший титул "Міс Кара-Балта" отримала, навчаючись у шостому класі, пише Sputnik.kg.

З 14 років дівчина працювала, а в 17 років через фінансові труднощі Санія разом з матір'ю переїхала в Москву на заробітки. Там же вона отримала юридичну освіту.

Санія якийсь час працювала в салоні відомої російської телеведучої Ксенії Бородіної.

Вийшла заміж, але розлучилася. У неї залишилося троє дітей, старшій дочці - 12 років.

Санія Шакірова saniya.shakirovna.official, Instagram

Санія Шакірова saniya.shakirovna.official, Instagram

У 2018 році вона взяла участь в конкурсі краси Miss Universe Beauty-2018 і завоювала титул "Missis World". Сания Шакірова виграла $5 тисяч, путівку до Італії і отримала річний контракт з модельним агентством.

Також вона володіла кількома салонами краси і школою-салоном у Киргизстані.

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