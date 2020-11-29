Мішина звернулася до жінок, що страждають від насильства

Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина звернулася до жінок, які страждають від насильства.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала допис, в якому торкнулася теми насильства. Крім того, знаменитість поділилася особистою історією про те, як їй вдалося пережити диктатуру.

"У своєму житті я стикалася з ситуаціями, в яких чоловік був свято переконаний в тому, що він має рацію і сильніше, тільки тому що він чоловік. До цього дня я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, попри біль, страх і образу ", – написала в Instagram акторка.

Мішина підтримала жінок, які змогли позбутися від насильства. А також акторка пояснила, чому не варто це терпіти і пропускати через себе.

"Вам, дорогі жінки, часто мами, які потрапляють в коло насильства – фізичного, емоційного, фінансового та сексуального, я хочу сказати: ця сила є в кожній! Повірте в себе! Це не можна терпіти! Навіть коли страх сковує все ваше тіло, а розум каже вам знайомим голосом знецінюються фрази: "ти не впораєшся", "не зможеш", "заслужила", "сама винна" та інші, знайдіть душевні сили підтримати себе. У вас є тільки одна людина, яка дійсно може допомогти. Ця людина – ви! Своєю вірою в себе, внутрішньої мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним в нас з народження обійміть себе самі і йдіть. Не потрібно мірятися силою. З таких стосунків треба бігти. Повірте, за межами цього мороку є світло. Це світло – це ви! Ваша любов до себе, ваша сила волі на шляху до самореалізації, ваша віра і любов до інших жінок, а значить і до себе. Зважуйтеся, нічого не бійтеся. Підтримуйте один одного, дружите, посипайте компліментами і словами прийняття і підтримки. Ми можемо, я вірю! Ми змінимо, цю несправедливу і середньовічну догму, що Жінка – слабка стать. Але не демонстрацією грубої сили, а маніфестацією нашої природної жіночої сили – любов'ю. Перш за все до самої себе ", – розповіла Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина зізналася, яка особливість їй подобається в чоловіках.