Мішина зізналася в коханні Олександру Еллерту: хто такий переможець "Холостячки"

Українська акторка Ксенія Мішина, яка дебютувала в новому проєкті "Холостячка" на телеканалі СТБ, зробила головний вибір – назвала претендента на її серце.

Так, під час фіналу реаліті Мішина зізналася в коханні до Олександра Еллерта і повідомила, що саме з ним бачить майбутнє.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про переможця "Холостячки" Еллерта.

Олександр Еллерт народився 18 листопада 1986 року (34 роки) в Росії, в Іркутській області. Пізніше його сім'я перебралася жити в Україну, в місто Харцизьк Донецької області.

Олександр Еллерт. Instagram Олександра Еллерт

Будучи студентом у Донецькому національному університеті, Еллерт зустрів свою майбутню першу дружину. Пара побралася 7 липня 2007 року. У шлюбі в них народилася донька Еліна. Через два роки після весілля пара розійшлася. Причиною цьому стали різні погляди на життя.

Олександр Еллерт і його дочка. Instagram Олександра Еллерта

Через сім років Еллерт одружився вдруге. Як зізнавався артист, його другий шлюб розпався через розбіжності. У них у парі були скоріше дружні стосунки, ніж подружні.

Уперше з'явився на публіці й заявив про себе Еллерт під час шоу "Розсміши коміка". Тоді майбутній артист виграв 100 тисяч грн разом зі своїм другом. Пізніше Еллерт знову відвідав шоу, і його запросили працювати як учасника в студію "Квартал 95".

Також артист брав участь у другому сезоні "Ліги сміху" в команді "Кілометр кімоно". Крім цього, Еллерт також підробляє ведучим заходів.

Олександр Еллерт у Лізі сміху. ligasmeha.com.

Познайомився Еллерт із Мішиною ще до знімання реаліті-шоу "Холостячка". Так, коли оголосили про плани запустити проєкт, Еллерт повідомив в Instagram, що неодмінно стане його учасником. Також він заявив у соцмережах, що має намір поборотися за серце Ксенії.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина. Пресслужба СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Ксенії Мішиної з донькою Олександра Еллерта на шоу "Холостячка".