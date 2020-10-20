Мішина відповіла на провокаційні запитання про участь в шоу "Холостячка"

Українська актриса Ксенія Мішина стала головною героїнею нового шоу "Холостячка", яке вже 23 жовтня вперше вийде в ефір телеканалу СТБ.

Учасники реаліті будуть дивувати глядачів з кожним разом все більше, а також намагатимуться боротися за увагу Ксенії. Під час побачень і церемоній "Холостячка" буде вручати чоловікам бутоньєрки, щоб в кінцевому результаті визначитися, з ким хоче продовжити стосунки поза проєктом. Тому OBOZREVATEL перед прем'єрою дізнався в Мішиної відповіді на провокаційні питання про шоу.

Табу на шоу

До якихось інтимних стосунків, поцілунків я досить таки серйозно ставлюся. Тому я для себе вирішила, що буду слідувати виключно своїм бажанням і своїм почуттям. Якщо я захочу поцілувати певного чоловіка, я це зроблю.

Конфлікти з чоловіками

Були звичайно неприємні ситуації, хтось себе дуже емоційно показував, були й агресивні моменти. Я вже попрощалася з цим чоловіком.

Фаворити

Звичайно є. У мене кілька фаворитів. Але кожного разу чоловік відкривається з нової сторони. Іноді я йду на побачення та думаю, що щось тут не те. І тут раптом все складається неймовірно, чоловік показує себе з такого боку, що я просто зачарована. І у мене з'являється новий фаворит. Тому це все дуже нестабільно поки, але я думаю, що далі буде все зрозуміло.

Піар на шоу

Якщо навіть чоловіки спочатку прийшли тільки для того, щоб підвищити якісь свої рейтинги, я не виключаю того, що це теж могло потім перерости в почуття. Прийшовши за одним, ви маєте зовсім інше. От і все. І цей момент мене абсолютно не бентежить.

Сюрпризи від чоловіків

Біля дому є магазин, нас туди іноді пускають. Там є продавщиця Валя, у неї є мобільний телефон, сир і ковбаса. Учасники можуть за ці 4 хвилини встигнути зателефонувати комусь і розповісти, що потрібно купити або зробити. Нам ще звичайно багато в чому допомагають сценаристи, режисери. Діставати телефон, замовляти щось, домовлятися, щоб щось кудись привезли. Нас тримають в тонусі.

Взаєморозуміння між сином та майбутнім обранцем

Син – це невіддільна частина мене. Чоловік теж повинен піклуватися про нього, тут прийдеться стосунки не тільки зі мною будувати, але і з моїм сином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті й кімнатних капцях.