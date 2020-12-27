Мішина вагітна від Еллерта? Шанувальників спантеличило фото від переможця "Холостячки"

Фото "вагітної" Ксенії Мішиної від переможця першого сезону реаліті "Холостячка" Олександра Еллерта стрімко розлетілося в усі соціальні мережі.

Шанувальники залишилися в подиві, невже Мішина так швидко зважилися на ще одну дитину. Знімок в Instagram-stories, де кохана Еллерта показує кругленький животик, викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Думки фанатів розділилися: одні переконані, що зірка навмисне надула живіт для фотографії, інші ж були впевнені, що акторка не стала б жартувати такими речами.

Думка користувачів мережі про "вагітність" Мішиної. Instagram фан-пабліків

Коментарі фоловерів на фан-сторінках пари. Instagram фан-пабліків

Коментарі користувачів мережі про "вагітність" Холостячки. Instagram фан-пабліків

Шанувальники впевнені, що актриса не стала б жартувати такими речами. Instagram фан-пабліків

Фанати відзначають, що зірка навмисне надула живіт для фотографії. Instagram фан-пабліків

Також шанувальники помітили, що на постшоу Мішина з'явилася у вільному вбранні, який якраз-таки і не підкреслював фігуру зірки. Тому публіка і подумала, що Мішина все ж таки вагітна.

"Думаю, з таким не жартують", "Не просто так Андрій Рибак бажав їм "діточок як на небі зірочок", "Практично усі не вірили, що вони разом після шоу, а тепер і в цю радість не вірите?", "Жарти тепер разом жартують", "Помітно, що живіт надутий", – писали фоловери в фанпабліках.

Ксенія Мішина, Олександр Еллерт і Григорій Решетник на пост-шоу. Instagram Григорія Решетника

Чи справді Мішина вагітна, чи це тільки розіграш Еллерта, невідомо. Поки що ні сама акторка, ні її коханий ніяк не прокоментували цю ситуацію.

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