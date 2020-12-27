Мішина вагітна від Еллерта? Шанувальників спантеличило фото від переможця "Холостячки"

Фото "вагітної" Ксенії Мішиної від переможця першого сезону реаліті "Холостячка" Олександра Еллерта стрімко розлетілося в усі соціальні мережі.

Шанувальники залишилися в подиві, невже Мішина так швидко зважилися на ще одну дитину. Знімок в Instagram-stories, де кохана Еллерта показує кругленький животик, викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Думки фанатів розділилися: одні переконані, що зірка навмисне надула живіт для фотографії, інші ж були впевнені, що акторка не стала б жартувати такими речами.

Також шанувальники помітили, що на постшоу Мішина з'явилася у вільному вбранні, який якраз-таки і не підкреслював фігуру зірки. Тому публіка і подумала, що Мішина все ж таки вагітна.

"Думаю, з таким не жартують", "Не просто так Андрій Рибак бажав їм "діточок як на небі зірочок", "Практично усі не вірили, що вони разом після шоу, а тепер і в цю радість не вірите?", "Жарти тепер разом жартують", "Помітно, що живіт надутий", – писали фоловери в фанпабліках.

Чи справді Мішина вагітна, чи це тільки розіграш Еллерта, невідомо. Поки що ні сама акторка, ні її коханий ніяк не прокоментували цю ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: