Мішина про участь в "Холостячці": я пережила багато пристрастей і драми. Навчалася кохати та відпускати

Українська актриса й головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина анонсувала вихід шоу та зізналася в тому, що воно повністю змінило її життя.

Такою інформацією 31-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Мішиної, вона пережила на проєкті багато подій, пристрастей, переживань, драми та щасливих моментів. Вона вчилася кохати та відпускати. І тепер Ксенія прийшла до усвідомлення того, що її головним завданням в "Холостячці" було не тільки знайти собі пару, але й показати на своєму прикладі жінкам, чого вони варті.

"Залишилося кілька днів до прем'єри "Холостячки", до того, як ви побачите мене на екрані як Ксенію Мішину, а не в ролі когось іншого... Сказати, що я хвилююся – не сказати нічого. Не кожен день нам видається шанс побачити себе з боку, прокрутити значущі події з життя, як кіноплівку. Але мені випав. Цей проєкт повністю змінив мене! Я пережила стільки подій, пристрастей, переживань, відкриттів, драми та щасливих моментів на проєкті, що вистачило б на ціле життя. Долею мені уготована така роль: прожити це і розповісти з широких екранів всім, таким же дівчаткам, як я, чого ми варті... Ми з учасниками були там собою без залишку. Ми жили, кохали, боролися, шукали та відпускали", – поділилася Мішина.

Ксенія Мішина розповіла про участь у шоу "Холостячка" Instagram Ксенії Мішиної

Актриса також додала, що сподівається – проєкт пробудить в українських чоловіках їхнє справжнє призначення завойовника і мудрого глави, здатного повести за собою з честю та гідністю свою жінку, дітей і країну.

"Нехай кадри, які ви побачите, запалять іскорки у ваших серцях. В серцях чоловіків – іскру героя, завойовника. Нехай пробудять у вас, сильні українські хлопці, ваше справжнє призначення завойовника і мудрого глави, здатного повести за собою з честю та гідністю не тільки свою жінку і дітей, а й всю країну, адже ми так потребуємо цього зараз. Нехай ці картинки, які ми всією командою створювали, не за сценарієм, а за покликом серця, пробудять у вас, прекрасні дівчата, силу. Але не ту силу, за допомогою якої "Я сама!". А ту, що лише своїм добрим наміром, своєю наївною, красивою жіночою мрією створює цілі реальності, і дає життя", – підсумувала вона.

Ксенія Мішина анонсувала вихід шоу "Холостячка" Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра романтичного реаліті "Холостячка". 15 чоловіків боротимуться за серце актриси Ксенії Мішиної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті та кімнатних тапочках.