Мішина познайомила учасників шоу "Холостячка" з сином: після побачення один з чоловіків покинув проєкт

У шостому випуску реаліті-шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина познайомила учасників зі своїм сином Платоном. Чоловіки вирушили з актрисою на загальне побачення, після якого один з них покинув проєкт, а саме – Ігор Бабко.

Так, шостий тиждень почалася з турніру по висадці дерев. Під час нього учасники намагалися проявити себе, як в спілкуванні з сином Ксенії, так і з самою героїнею. Однак Ігор не скористався моментом і активно виконував завдання – садив дерева (всі фото дивіться нижче).

Мішина познайомила учасників шоу "Холостячка" зі своїм сином скриншот з відео

Учасники шоу "Холостячка" з сином Мішиної скриншот з відео

Шостий тиждень шоу "Холостячка" почався з турніру по висадці дерев скриншот з відео

Після турніру Ксенія запросила на розмову Бабко. Чоловік тривалий час не проявляв себе повною мірою. Як зізнався сам учасник, йому було важко діяти в умовах такої конкуренції.

Ігор Бабко та Ксенія Мішина скриншот з відео

"Мені здається, що Ігор бачить проєкт дуже поверхнево. Йому дали завдання, він думає, що зобов'язаний його виконати. Йому 23 роки, може, у нього дійсно не було відносин, де потрібно боротися за жінку?" – зазначила Холостячка.

Ксенія Мішина скриншот з відео

За підсумком розмови Мішина прийшла до висновку, що Ігорю потрібно покинути проєкт.

"Я знову повторив ті ж помилки, що і минулого тижня. Мабуть, для Ксюші це було останньою краплею", – з розумінням зазначив Ігор.

Ігор Бабко скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому випуску реаліті "Холостячка" між головною героїнею Ксенією Мішиною і одним з учасників Олександром Еллерт відбувся довгоочікуваний перший поцілунок. Це сталося на побаченні пари в пустелі.