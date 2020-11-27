Мішина познайомила учасників шоу "Холостячка" з сином: після побачення один з чоловіків покинув проєкт

У шостому випуску реаліті-шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина познайомила учасників зі своїм сином Платоном. Чоловіки вирушили з актрисою на загальне побачення, після якого один з них покинув проєкт, а саме – Ігор Бабко.

Так, шостий тиждень почалася з турніру по висадці дерев. Під час нього учасники намагалися проявити себе, як в спілкуванні з сином Ксенії, так і з самою героїнею. Однак Ігор не скористався моментом і активно виконував завдання – садив дерева (всі фото дивіться нижче).

Після турніру Ксенія запросила на розмову Бабко. Чоловік тривалий час не проявляв себе повною мірою. Як зізнався сам учасник, йому було важко діяти в умовах такої конкуренції.

"Мені здається, що Ігор бачить проєкт дуже поверхнево. Йому дали завдання, він думає, що зобов'язаний його виконати. Йому 23 роки, може, у нього дійсно не було відносин, де потрібно боротися за жінку?" – зазначила Холостячка.

За підсумком розмови Мішина прийшла до висновку, що Ігорю потрібно покинути проєкт.

"Я знову повторив ті ж помилки, що і минулого тижня. Мабуть, для Ксюші це було останньою краплею", – з розумінням зазначив Ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому випуску реаліті "Холостячка" між головною героїнею Ксенією Мішиною і одним з учасників Олександром Еллерт відбувся довгоочікуваний перший поцілунок. Це сталося на побаченні пари в пустелі.