Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після "Холостячки"

Юля Ухіна Люди 17:34, 28.12.2020 Оновлено: 17:44, 28.12.2020

Головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина, яка майже відразу після фіналу шоу почала жити зі своїм обранцем Олександром Еллертом, зізналася, що у них ніколи не виникає сварок на побутовому рівні.

Так, за словами Мішиної, вони ділять домашні обов'язки в такий спосіб, що кожен із них бере на себе те, що йому ближче. Такими подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю виданню "Факти".

"Щодо побуту – загалом усе добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу. Ось і всі труднощі", – прокоментувала актриса.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
stb.ua

Як відомо, закохані живуть разом уже три місяці. Ксенія додала, що не сумнівалася ні хвилини над тим, щоб з'їхатися з Олександром. А ось йому знадобилося на роздуми про спільне проживання три дні.

"Нам вистачило трьох днів. Я не вагалася ні одного дня, а Олександру на роздуми знадобилося три дні", – підсумувала вона.

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