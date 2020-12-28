Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після "Холостячки"
Головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина, яка майже відразу після фіналу шоу почала жити зі своїм обранцем Олександром Еллертом, зізналася, що у них ніколи не виникає сварок на побутовому рівні.
Так, за словами Мішиної, вони ділять домашні обов'язки в такий спосіб, що кожен із них бере на себе те, що йому ближче. Такими подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю виданню "Факти".
"Щодо побуту – загалом усе добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу. Ось і всі труднощі", – прокоментувала актриса.
Як відомо, закохані живуть разом уже три місяці. Ксенія додала, що не сумнівалася ні хвилини над тим, щоб з'їхатися з Олександром. А ось йому знадобилося на роздуми про спільне проживання три дні.
"Нам вистачило трьох днів. Я не вагалася ні одного дня, а Олександру на роздуми знадобилося три дні", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше стало відомо, що Ксенія Мішина на шоу "Холостячка" вибрала Олександра Еллерта.
Потім чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу.
Також він у жартівливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця та відповіла його хейтерам.