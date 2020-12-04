Мішина, Дімопулос, Астаф'єва та інші зірки показали, як виглядають без макіяжу

Ксенія Мішина, Санта Дімопулос, Даша Астаф'єва, Аліна Гросу та інші селебріті не бояться ділитися з шанувальниками тим, як вони виглядають насправді.

Знаменитості завжди під прицілом камер і в центрі уваги, тому їм доводиться ретельно стежити за своєю красою. Вони роблять регулярні і досить дорогі процедури, що дозволяє їм не бояться показувати свою природну красу. OBOZREVATEL зібрав публікації знаменитих українок без макіяжу.

Ксенія Мішина

"Холостячка" Мішина рідко публікує фото в мережі, де на її обличчі немає ні грама туші або блиску для губ. Однак, в минулому році Ксенія один раз все-таки засвітилася без макіяжу в Instagram зі своїм партнером по паркету Женею Котом ще під час зйомок програми "Танці з зірками".

Ксенія Мішина.

Санта Дімопулос

Українська співачка, яка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками" у 2020 році, виглядає надзвичайно на всіх своїх фотографіях. Принаймні, так здається її шанувальникам, які стежать за нею в соціальній мережі. Сама ж Дімопулос стверджує, що далеко не на всіх знімках виходить ідеально.

Санта Дімопулос.

Даша Астаф'єва

Актриса і модель Даша Астаф'єва – приклад того, як треба любити своє тіло. Вона приймає себе на всі 100%, про що говорять її надмірно відверті фото. 35-річній Астаф'євій абсолютно нічого не варто засвітитися без макіяжу на своїй сторінці в мережі. Чудовим прикладом є її останній знімок з відпочинку, де Даша позує на пляжі непідкрашена і в одному купальнику.

Даша Астаф'єва.

Мішель Андраде

24-річна українська співачка болівійського походження Мішель ще не знає, що таке зморшки і пігментація шкіри. Тому красуня часто радує шанувальників "домашніми" фото не тільки без макіяжу, але і в банному халаті з розпатланим волоссям.

Мішель Андраде.

Аліна Гросу

Співачка Гросу, як і Андраде, ще молода і красива, тому також не соромиться публікувати знімки без мейку. Більш того, Аліна в такому вигляді виходить в люди і ділиться фото і відео з фоловерами.

Аліна Гросу.

Оля Полякова

36-річна поп-діва українського шоу-бізнесу також іноді любить побалувати своїх шанувальників в мережі природними фото без макіяжу і без обробки фільтрами.

Оля Полякова.

Таїсія Повалій

Українська народна артистка в свої 55 років відмінно виглядає, про що іноді нагадує в мережі. Так, її опубліковане селфі без макіяжу раніше наробило багато галасу. У коментарях користувачі Instagram тоді писали, що спочатку навітьне дізналися її в обличчя.

Таїсія Повалій.

Наталія Могилевська

Співачка і телеведуча Могилевська любить бути в центрі уваги. Однак, фото без макіяжу знаменитої українки рідко можна побачити на її сторінці. Все ж Наталія Могилевська вважає за краще залишатися у всеозброєнні перед шанувальниками.

Наталія Могилевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як виглядають без фотошопу Маша Єфросиніна, Тіна Кароль, Катя Осадча і багато інших показали свої знімки без макіяжу в соціальній мережі.