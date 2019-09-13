Мішель Андраде презентувала першу пісню українською: відео

Співачка Мішель Андраде презентувала свій перший сингл українською мовою "Не знаю"

Романтичний трек "Не знаю" з впізнаваними для співачки латиноамериканськими танцювальними мотивами розповідає про чуттєві період закоханості: "Коли нам хтось дуже подобається або ми закохані, стаємо такими боязкими - не знаємо, що сказати і боїмося годі й шукати відповіді в улюблених очах. Ми соромимося показати свої справжні почуття, хоча в серці вирує вулкан. Саме про таких відчуття, близькі кожному, моя пісня ", - розповідає Michelle.

Прем'єра пісні відбулася в фіналі національного конкурсу Міс Україна-2019. Michelle вийшла на сцену разом зі всесвітньо відомим хореографом і суддею нового сезону "Танців з зірками" (1 +1) Франсиско Гомесом.

У цей вечір артисти здивували глядачів спільними танцями. Саме Франсіско став постановником номера на нову пісню співачки. Виступ покажуть в ефірі телеканалу 1+1 22 вересня.

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