Мішель Андраде презентувала нову гарячу пісню: мережа в захваті

Українська співачка Michelle Andrade випустила нову гарячу літню пісню Tranquila, а також анонсувала вихід нового альбому.

Пісню опублікували на офіційному Youtube-каналі артистки. Шанувальники Андраде захопилися композицією і залишили безліч позитивних коментарів.

Прес-служба

Tranquila - трек з нового великого альбому Latino Ritmo, який вийде 27 червня одночасно з новим кліпом. Альбом Latino Ritmo - це запальні ритми реггетон, пристрастна румба і чуттєве танго, жаркі тропічні ночі і світанкова романтика.

"Це трек розслабляє як текіла. Tranquila значить – не переживай ні про що, танцюй, розслаблюйся і закохувався" - говорить сама Michelle

"Так чекала цю пісню, Мішель, я обожнюю твою творчість. Будь ласка, не припиняй нас радувати своїми піснями", "Крута пісня", "Пісня бомба", "Нарешті-то я дочекалася цю пісню вона мені ще на концерті дуже сподобалася", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Время и Стекло" презентували річний кліп до пісні VISLOVO і викликали фурор в мережі.

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