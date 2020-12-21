Мішель Андраде отримала серйозну травму і не могла встати з ліжка: подробиці події

Відома співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andrade) отримала серйозну травму, через яку їй довелося скасувати важливий концерт. За словами артистки, їй дуже прикро усвідомлювати те, що вона не зможе станцювати.

Також знаменитість дала пораду – розминати своє тіло перед кожною репетицією або тренуванням. Відповідний пост Андраде опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка пошкодила шию так, що не могла самостійно вставати з ліжка і рухати головою в будь-яку сторону.

Крім того, вона додала, що у майбутньому вона зі своєю командою ще покаже номер, який був запланований.

Нагадаємо, Мішель Андраде – це українська співачка і телеведуча болівійського походження. Співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами.

У 2013 році взяла участь у шоу "X-Фактор", де її помітив продюсер Потап. Вперше на великій сцені виступила 2 жовтня 2014 року разом із гуртом Mozgi на концерті, який організував телеканал М1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішель Андраде кардинально змінила свій колір волосся та зачіску. 24-річна артистка продемонструвала новий зухвалий образ.