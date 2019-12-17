"Міс Всесвіт-2002" налякала зовнішнім виглядом: як змінилася переможниця з Росії

Переможниця "Міс Всесвіт — 2002" Оксана Федорова здивувала зовнішнім виглядом на новому фото.

Так, знімком з володаркою корони поділився в своєму Instagram актор Стас Садальський.

"Я люблю, коли чоловіки беруть мене грубо і жорстко. Потрібно більше звірячоїї грубості, більше сексу, причому і в житті, і на танцювальному майданчику". Так, як стверджує інтернет "говорила" Оксана Федорова в 2006 році. БРЕХНЯ вона зовсім інша ... 42-річна телеведуча і володарка титулу "Міс Всесвіт — 2002" Оксана 10 років тому вдруге вийшла заміж. Її обранцем став офіцер ФСБ, який зараз є співробітником адміністрації президента РФ. Чоловіка Андрія Бородіна Федорова не показує публіці і правильно робить, а то наврочать... ", — таким підписом супроводив Садальський знімок з Федоровою.

У коментарях деяких підписників здивував зовнішній вигляд Оксани. Користувачі не відразу впізнали в жінці на знімку найкрасивішу дівчину світу.

Як змінилася за 17 років "Міс Всесвіт – 2002" Оксана Федорова, і як виглядає зараз?

Оксана Федорова в 2002 році Інстаграм

Оксана Федорова в 2002 році Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Оксана Федорова Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможницею конкурсу краси "Міс Світу-2019" стала представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх.

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