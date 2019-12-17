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17 грудня • оновлено в 12:49
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"Міс Всесвіт-2002" налякала зовнішнім виглядом: як змінилася переможниця з Росії

2.2т
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Переможниця "Міс Всесвіт — 2002" Оксана Федорова здивувала зовнішнім виглядом на новому фото.

Так, знімком з володаркою корони поділився в своєму Instagram актор Стас Садальський.

"Я люблю, коли чоловіки беруть мене грубо і жорстко. Потрібно більше звірячоїї грубості, більше сексу, причому і в житті, і на танцювальному майданчику". Так, як стверджує інтернет "говорила" Оксана Федорова в 2006 році. БРЕХНЯ вона зовсім інша ... 42-річна телеведуча і володарка титулу "Міс Всесвіт 2002" Оксана 10 років тому вдруге вийшла заміж. Її обранцем став офіцер ФСБ, який зараз є співробітником адміністрації президента РФ. Чоловіка Андрія Бородіна Федорова не показує публіці і правильно робить, а то наврочать... ",таким підписом супроводив Садальський знімок з Федоровою.

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У коментарях деяких підписників здивував зовнішній вигляд Оксани. Користувачі не відразу впізнали в жінці на знімку найкрасивішу дівчину світу.

"Міс Всесвіт-2002" налякала зовнішнім виглядом: як змінилася переможниця з Росії
"Міс Всесвіт-2002" налякала зовнішнім виглядом: як змінилася переможниця з Росії

Як змінилася за 17 років "Міс Всесвіт – 2002" Оксана Федорова, і як виглядає зараз?

Оксана Федорова в 2002 році

Оксана Федорова в 2002 році

Інстаграм

Оксана Федорова в 2002 році

Оксана Федорова в 2002 році

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможницею конкурсу краси "Міс Світу-2019" стала представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Оксана Федорова
Місце
Росія
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7
Коментарі
7
18
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
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Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
За 17 лет кто хочешь изменится. Но в целом, выглядит хорошо.
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0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрен нам эта шлюха расейская?
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1
4
Федоров Федор
Федоров Федор
Кацaп Кацaпыч, шLюшka польская, ты шо скулить, как побитая собака?
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как была красавицей, так и осталась
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2
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Кацaп Кацaпыч, ну ты то xряк облeзлый, уж не xpюкал бы. Тебе то и ваши пpoститyтки oблeзлыe не дaют, а ты на красавиц глазенки тapaщишь.
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0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, не тебе, су.ка паРРашная, гавкать!
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1
4

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