"Міс Україна Всесвіт" вразила стрункою фігурою через два місяці після пологів

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко поділилася з шанувальниками результатом схуднення через два місяці після пологів.

Так, 32-річна модель опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram, на якому спершу позує з вагітним животом, а згодом показує струнке тіло (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знайдіть 10 відмінностей", – жартома підписала публікацію Стефанко.

Відзначимо, модель народила сина Тео в Маямі, США. Шанувальників вразило те, як швидко знаменитість змогла повернути собі ідеальну фігуру.

"Вау! Яка ж ви крута! Найкраща мотивація", "Олесю, чудово виглядаєте", "Можна дивитися вічно", – написали в коментарях.

Нагадаємо, Стефанко родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Маямі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася у вересні 2016 року.

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