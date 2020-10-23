"Міс Україна Всесвіт" вразила стрункою фігурою через два місяці після пологів

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
6,7 т.
Олеся Стефанко схудла після пологів

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко поділилася з шанувальниками результатом схуднення через два місяці після пологів.

Так, 32-річна модель опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram, на якому спершу позує з вагітним животом, а згодом показує струнке тіло (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знайдіть 10 відмінностей", – жартома підписала публікацію Стефанко.

Стефанко показала фігуру після пологів.

Відзначимо, модель народила сина Тео в Маямі, США. Шанувальників вразило те, як швидко знаменитість змогла повернути собі ідеальну фігуру.

"Вау! Яка ж ви крута! Найкраща мотивація", "Олесю, чудово виглядаєте", "Можна дивитися вічно", – написали в коментарях.

Шанувальники засипали компліментами Стефанко.
У мережі прийшли в захват від фігури Стефанко.
Стефанко показала фігуру через два місяці після пологів.

Нагадаємо, Стефанко родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Маямі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася у вересні 2016 року.

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