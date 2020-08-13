"Міс Україна Всесвіт" похвалилася фігурою після пологів. Фото

Ольга Веркалець Люди 17:14, 13.08.2020 Оновлено: 17:19, 13.08.2020

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше після пологів, які пройшли 10 серпня, показала свою фігуру в купальнику.

Фотографію модель оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ній зірка позує в чорному суцільному купальнику з глибоким вирізом на декольте і парео, зав'язаному на талії (знімок дивіться нижче).

"Мамі потрібна засмага", – підписала фото модель.

Стефанко похвалилася фігурою після пологів
Instagram @olesiastefanko

Відзначимо, 32-річна Олеся народила сина Тео в Маямі, США. Про те, як минули її пологи і, як вона почувається після них, жінка поки не розповідає.

Стефанко з чоловіком і сином
Instagram @olesiastefanko

Шанувальники прийшли у захват від фігури моделі і написали, що після пологів зірка чудово виглядає.

"Красива мама", "Ти виглядаєш дивовижно. Не вірю, що ти тепер мати", "Ніби і не народжувала. Ти – натхнення та мотивація", – написали в коментарях.

Шанувальники написали, що після пологів зірка чудово виглядає
Скриншот коментарів
Шанувальники засипали компліментами Олесю
Скриншот коментарів

Стефанко родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Маямі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася у вересні 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська акторка, зірка серіалів "Кухня" та "Готель Елеон" Валерія Федорович вдруге стане мамою.

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