"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США: мережа обурена

"Міс Україна Всесвіт" Анастасії Суботі відмовили в американській візі.

Про це повідомила голова оргкомітету конкурсу Ганна Філімонова на своїй сторінці в Facebook.

Учасниця повинна прилетіти до США 27 листопада, а конкурс "Міс Всесвіт 2019" проходить з 28 листопада по 8 грудня. Однак співробітник американського посольства відмовив Анастасії в візі.

"14 листопада о 10:30 вона подала документи, в тому числі і офіційний лист - підтвердження від оргкомітету конкурсу "Міс Всесвіт", підтвердження нашого комітету "Міс Україна Всесвіт", довідку з банку. Співробітник посольства США запитав про мету отримання візи в США. Анастасія детально відповіла на його запитання і передала офіційні документи. Переглянувши їх, він сказав, що такі документу подають вже не вперше. І без будь-яких коментарів видав документ про відмову ", - пише Філімонова.

Анастасія Субота Facebook

Для вирішення ситуації директор конкурсу звернулася за допомогою до посла США в Україні Вільяма Тейлора:

"Ми дуже сподіваємося, що пан Посол особисто ознайомиться з цією ситуацією і рішення візового центру посольства США буде переглянуто в позитивну сторону. У разі повторної відмови Україна не зможе взяти участь в конкурсі "Міс Всесвіт" у цьому році. Саме через відмову в візі ".

Анастасія Субота Facebook

Примітно, що дана ситуація обурила користувачів в мережі:

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