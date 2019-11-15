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15 листопада • оновлено в 13:08
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"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США: мережа обурена

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"Міс Україна Всесвіт" Анастасії Суботі відмовили в американській візі.

Про це повідомила голова оргкомітету конкурсу Ганна Філімонова на своїй сторінці в Facebook.

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Учасниця повинна прилетіти до США 27 листопада, а конкурс "Міс Всесвіт 2019" проходить з 28 листопада по 8 грудня. Однак співробітник американського посольства відмовив Анастасії в візі.

"14 листопада о 10:30 вона подала документи, в тому числі і офіційний лист - підтвердження від оргкомітету конкурсу "Міс Всесвіт", підтвердження нашого комітету "Міс Україна Всесвіт", довідку з банку. Співробітник посольства США запитав про мету отримання візи в США. Анастасія детально відповіла на його запитання і передала офіційні документи. Переглянувши їх, він сказав, що такі документу подають вже не вперше. І без будь-яких коментарів видав документ про відмову ", - пише Філімонова.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Facebook

Для вирішення ситуації директор конкурсу звернулася за допомогою до посла США в Україні Вільяма Тейлора:

"Ми дуже сподіваємося, що пан Посол особисто ознайомиться з цією ситуацією і рішення візового центру посольства США буде переглянуто в позитивну сторону. У разі повторної відмови Україна не зможе взяти участь в конкурсі "Міс Всесвіт" у цьому році. Саме через відмову в візі ".

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Facebook

Примітно, що дана ситуація обурила користувачів в мережі:

"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США: мережа обурена
"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США: мережа обурена
"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США

"Міс Україна Всесвіт" не пустили до США

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі і захопила своїми здібностями шанувальників.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Місце
Україна
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
А это американцы видимо дали ей оторваться за то что она не знала чей Крым.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Их опасно пускать тащут туда сало, В аэропорту написано граждан свидоящуров из урины , перед въездом обрабатывать дустом
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Да штож такое, вже укрошлюшек в Омерику не пускают!!
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