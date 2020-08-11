"Міс Україна Всесвіт" народила первістка. Фото

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.

У Стефанко і її чоловіка Сержа Алісеєнко народився хлопчик. Радісними подією відома 32-річна модель поділилася з передплатниками на особистій сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо в цей світ, наш маленький ангел", – зворушливо висловилася Олеся.

"Міс Україна Всесвіт 2011" вперше стала мамою Instagram Олесі Стефанко

Відзначимо. модель довго приховувала свою вагітність. Про прийдешнє поповнення вона вперше повідомила в кінці квітня 2020.

Стефанко 32 роки, вона родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Майамі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася в вересні 2016 року.

"Міс Україна Всесвіт 2011" народила сина Instagram Олесі Стефанко

Подружкою Олесі на весіллі стала дизайнер Анастасія Іванова, а тамадою – популярний ведучий Олександр Скічко. Також на весіллі була присутня директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова з чоловіком.

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