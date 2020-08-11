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"Міс Україна Всесвіт" народила первістка. Фото

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Віце-Міс Всесвіт 2011 з України народила первістка

Віце-Міс Всесвіт 2011 з України народила первістка. колаж

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.

У Стефанко і її чоловіка Сержа Алісеєнко народився хлопчик. Радісними подією відома 32-річна модель поділилася з передплатниками на особистій сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо в цей світ, наш маленький ангел", – зворушливо висловилася Олеся.

"Міс Україна Всесвіт 2011" вперше стала мамою

"Міс Україна Всесвіт 2011" вперше стала мамою Instagram Олесі Стефанко

Відзначимо. модель довго приховувала свою вагітність. Про прийдешнє поповнення вона вперше повідомила в кінці квітня 2020.

Стефанко 32 роки, вона родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Майамі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася в вересні 2016 року.

"Міс Україна Всесвіт 2011" народила сина

"Міс Україна Всесвіт 2011" народила сина Instagram Олесі Стефанко

Подружкою Олесі на весіллі стала дизайнер Анастасія Іванова, а тамадою – популярний ведучий Олександр Скічко. Також на весіллі була присутня директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова з чоловіком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітна переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила стать і ім'я майбутньої дитини.

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