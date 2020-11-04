Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" і відома модель Анна Андрес оголосила про свою вагітність.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімки кругленького животика та повідомила, що перебуває вже на 28 тижні (фото можна побачити нижче).

"У 28 тижнів нарешті відчуваю, що готова поділитися своєю великою радістю і тут, з дорогими підписниками! Весняний карантин пройшов не даремно. Як зараз пам'ятаю цей день – 27 травня ми дізналися, що наша мрія збулася і ми чекаємо найбільший подарунок, який тільки може подарувати Всесвіт", – написала модель.

"Міс Україна Всесвіт-2014" вагітна первістком Instagram Анни Андрес

Відома модель Анна Андрес оголосила про свою вагітність Instagram Анни Андрес

Анна Андрес заявила, що чекає первістка Instagram Анни Андрес

У коментарях прихильники Анни засипали її поздоровленнями та компліментами.

"Я вас дуже люблю! Тобі дуже пасує животик", "Аня, шикарна! Я як мама відчувала, що ти в очікуванні", "Точно кращий подарунок!", "Аня, як же тобі пасує цей прекрасний стан", – пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, цього літа Анна Андрес вийшла заміж за коханого Давида Барокаса після року стосунків. Обранець дівчини є підприємцем у сфері нерухомості та готельно-ресторанній індустрії. Пара познайомилася минулого року у Франції на дні народженні подруги. Через два місяці вони оголосили про свої заручини.

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