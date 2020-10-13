"Міс Україна-2016" розповіла, як їй вдалося зберегти шлюб із Комаровим під час карантину

Володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко розповіла, що тісне спілкування зі своїм чоловіком Дмитром Комаровим під час карантину було для неї не випробуванням, а задоволенням. Тому подружжя не конфліктувало на самоізоляції та не думало про розлучення.

В інтерв'ю "ФАКТАМ" модель зізналася, що так довго з коханим вона ще не залишалася. Адже Комаров часто буває у відрядженнях через зйомку програми "Світ навиворіт". Тому карантин дав можливість парі провести більше часу разом.

"Ми багато спілкувалися, вечорами дивилися фільми, готували романтичні вечері. Це ж наш перший сімейний рік. До речі, на карантині відзначили нашу річницю: влаштували домашню вечірку в індійському стилі",– поділилася Кучеренко.

Попри карантин і Комаров, і Кучеренко мали свої справи, тому за весь день вони могли перетинатися тільки на кухні. Телеведучий готував китайський сезон "Світу навиворіт", а модель навчалася та проводила марафон.

"Витрачати дорогоцінний час, який можна приємно провести разом, на конфлікти та образи – це просто безглуздо. Звичайно, у кожної пари бувають непорозуміння. Але тут важливо не накопичувати в собі негатив, а вирішити проблему разом, вислухавши один одного", – наголосила Кучеренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Комаров розповів, як освідчився своїй дружині Олександрі Кучеренко. У 2020 році пара відсвяткувала перший рік подружнього життя.