"Міс Росія-2015" потрапила в лікарню через коронавірус: росЗМІ запустили фейк

РосЗМІ повідомили, що володарка титулу "Міс Росія-2015" Софія Нікітчук була госпіталізована з підозрою на коронавірус після відпочинку в Куршавелі. Втім сама модель новину спростувала.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому звернулася до шанувальників і прокоментувала фейк.

Софія Нікітчук Instagram @nikitchuksofi

Зокрема, видання Ura.ru написало на своєму Telegram-каналі, що після повернення в Москву модель відчула біль у горлі, також їй стало важко дихати.

Сама Софія заявила, що зараз знаходиться вдома.

"Я навіть не знаю, з чого почати. Ось, що буває, коли прокинешся о 12, увімкнеш свій телефон і зрозумієш, що ти щось пропустив у цьому житті. Будь ласка, ви мене заздалегідь нікуди не відправляйте. У мене все добре, я знаходжуся вдома", – сказала в ролику Нікітчук, показавши свою кімнату.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Victoria's Secret Алексіна Грем захворіла коронавірусом і була госпіталізована.

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