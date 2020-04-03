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3 квітня • оновлено в 13:49
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"Міс Росія-2015" потрапила в лікарню через коронавірус: росЗМІ запустили фейк

1.4т
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РосЗМІ повідомили, що володарка титулу "Міс Росія-2015" Софія Нікітчук була госпіталізована з підозрою на коронавірус після відпочинку в Куршавелі. Втім сама модель новину спростувала.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому звернулася до шанувальників і прокоментувала фейк.

Софія Нікітчук

Софія Нікітчук

Instagram @nikitchuksofi

Зокрема, видання Ura.ru написало на своєму Telegram-каналі, що після повернення в Москву модель відчула біль у горлі, також їй стало важко дихати.

"Міс Росія-2015" потрапила в лікарню через коронавірус: росЗМІ запустили фейк

Сама Софія заявила, що зараз знаходиться вдома.

"Я навіть не знаю, з чого почати. Ось, що буває, коли прокинешся о 12, увімкнеш свій телефон і зрозумієш, що ти щось пропустив у цьому житті. Будь ласка, ви мене заздалегідь нікуди не відправляйте. У мене все добре, я знаходжуся вдома", – сказала в ролику Нікітчук, показавши свою кімнату.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Victoria's Secret Алексіна Грем захворіла коронавірусом і була госпіталізована.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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