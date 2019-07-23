"Міс Москва" підтвердила розлучення із екскоролем Малайзії

"Міс Москва-2015" Оксана Воєводіна підтвердила розлучення із колишнім королем Малайзії Султаном Мухаммадом V.

Так, на своїй сторінці в Instagram модель опублікувала пост, у якому подякувала кожному, хто підтримав її у непростий період, і пообіцяла, що надалі буде розповідати про новий етап життя.

Оксана Воєводіна Фото з Instagram

"Пишу і не можу стримати сліз. Досі не вірю, що отримала від вас стільки добрих і теплих листів. Від людей із усього світу! І, звичайно, хочу сказати всім жителям Малайзії: у вас величезні серця, адже ви прийняли і підтримали мене. У своєму житті я багато разів стикалася зі злістю і ненавистю на свою адресу. Але ви переконали мене, що в світі залишилося ще дуже багато добра. Дуже пишаюся тим, що у венах мого сина тече малайзійська кров", — поділилася емоціями Оксана.

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото з Instagram

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото з Instagram

Оксана Воєводіна в положенні Фото з Instagram

Оксана Воєводіна з сином Фото з Instagram

Оксана Воєводіна з сином Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V із Воєводіною відбулося 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

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