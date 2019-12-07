"Міс Львів" потрапила в скандал із поїздкою в Москву: фото та відео

Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх потрапила в скандал із поїздкою в Росію – дівчина, ймовірно, святкувала день народження в Москві.
Про це повідомляється в матеріалі видання "Високий Замок". Журналісти звернули увагу на пости Болюх в Instagram у форматі Stories, а також на публікації в соцмережі її московського друга Аліка (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Відзначається, що дівчина спершу оприлюднила відео з літака, потім зняла на камеру розкішний номер у готелі, де у вазі стоять червоні троянди.
Наталя Болюх (праворуч) із короною "Міс Львів-2018"
Високий Замок
Потім на її сторінці з'явився ролик із вечірньою Москвою, на якому видно вежі Кремля. Очевидно, це відео знімалося з автомобіля, який рухався.
Високий Замок
Високий Замок
У коментарі журналістам дівчина сказала, що поїхала на день народження друзів нібито в Амстердам. Вона підтвердила, що також опублікувала ролик із Москви, проте він нібито знятий її друзями.
Болюх також запитали, чи може вона погодитися на участь у конкурсі краси в РФ. "Нічого не маю проти Росії, у мене там багато друзів", – відповіла дівчина.
Високий Замок
Високий Замок
Високий Замок
Високий Замок
Пропонуємо також подивитися фото Наталії Болюх, які вона постить в Instagram-акаунті:
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Наталя Болюх
instagram.com/topnatalia
Як писав OBOZREVATEL, раніше в розслідуванні "Схем" повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Богдан у листопаді 2013 року нібито літав у Санкт-Петербург на переговори з російським керівництвом разом із тодішнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим.
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