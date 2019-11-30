Діти убитого "Мотороли" з "ДНР" підросли: як вони виглядають

Один з ватажків "ДНР" Арсен Павлов, або "Моторола", загинув вже більше трьох років тому. Його вбив вибух у ліфті дому в Донецьку, де він жив у подарованій йому окупаційною владою квартирі.

У Росії в "Мотороли" залишилися дружина і син. А в окупованому Донецьку жила його друга сім'я – дружина Олена Колєнкіна і двоє маленьких дітей. Кажуть, що після ліквідації терориста вони перебралися до Криму. Як вони виглядають зараз – в матеріалі OBOZREVATEL.

Під час своєї участі у війні на Донбасі "Моторола" познайомився з дівчиною зі Слов'янська на ім'я Олена Колєнкіна, якій на той момент був 21 рік. І хоча в Росії у нього залишилися дружина і син, це не завадило йому одружитися вдруге.

Перша дружина Арсена Павлова Вікторія Кондрашова

"Моторола" й Олена Колєнкіна соцмережі

Весілля з Колєнкіною зіграли в окупованому Криму, а жили в Донецьку.

У квітні 2015 року Олена народила Арсену дочку Мирославу, за що "Моторола" подарував їй автомобіль. А в жовтні 2016 – протягом двох тижнів до його вбивства – вона народила сина Макара.

За інформацією ЗМІ, Олена Павлова отримує пристойну пенсію від окупантів ДНР, також їй дісталася трикімнатна квартира в Донецьку. Жінку ретельно охороняють і підтримують друзі "Мотороли".

Після вбивства "Мотороли" дівчина веде сторінку в Інстаграм, де розповідає про своїх дітей і згадує покійного чоловіка.

Доньці "Мотороли" зараз чотири роки, синові – три.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський журналіст розповів про звірства "Гіві" і "Мотороли". За словами журналіста, "у них дах поїхав".

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