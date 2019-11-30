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30 листопада • оновлено в 10:43
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Діти убитого "Мотороли" з "ДНР" підросли: як вони виглядають

15.9т
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Один з ватажків "ДНР" Арсен Павлов, або "Моторола", загинув вже більше трьох років тому. Його вбив вибух у ліфті дому в Донецьку, де він жив у подарованій йому окупаційною владою квартирі.

У Росії в "Мотороли" залишилися дружина і син. А в окупованому Донецьку жила його друга сім'я – дружина Олена Колєнкіна і двоє маленьких дітей. Кажуть, що після ліквідації терориста вони перебралися до Криму. Як вони виглядають зараз – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Під час своєї участі у війні на Донбасі "Моторола" познайомився з дівчиною зі Слов'янська на ім'я Олена Колєнкіна, якій на той момент був 21 рік. І хоча в Росії у нього залишилися дружина і син, це не завадило йому одружитися вдруге.

Перша дружина Арсена Павлова Вікторія Кондрашова

Перша дружина Арсена Павлова Вікторія Кондрашова

"Моторола" й Олена Колєнкіна

"Моторола" й Олена Колєнкіна

соцмережі

Весілля з Колєнкіною зіграли в окупованому Криму, а жили в Донецьку.

У квітні 2015 року Олена народила Арсену дочку Мирославу, за що "Моторола" подарував їй автомобіль. А в жовтні 2016 – протягом двох тижнів до його вбивства – вона народила сина Макара.

Мультику Три! І це єдине спільне фото з Папою ... Макарові тут 2 часа..❤. . . Коли я дізналася що у нас буде Син, я плакала. Від страху, і тільки потім від щастя .. Я боялася не впорається з вихованням Чоловіки, виховати жінку мені здавалося більш простим завданням). . . . "Блін, син, адже це зовсім не дочка" сказала я тоді Арсену .. А він сміявся, і плакав одночасно, і просто кричав спасибі ... . . Сьогодні Синові три. Сьогодні три роки маленькому, але вже справжньому чоловікові. Він борець. Він виборов сам своє життя, двічі .... . . Я нескінченно бла6одарна Всевишньому, Всесвіту, Моєму Ангелу, і нашої Ганні Олександрівні за Нього. Він в свої три роки моя маленька стіна. Мій маленький мотиватор. Я зроблю все можливе і немає щоб Він був схожий на Папу не тільки зовні .... . . Ти тільки головне будь здоров мій Мультик! Будь здоровий і щасливий! Ми любимо Тебе з Папою як до нескінченності і назад. Ми до божевілля Тебе любимо! Папа буде гордий за свого сина! Клянуся !!! # Сднемрожденія # будьсчастлів # будьздоров # люблюбезумно # спасібозасина # ялюблютебямойАнгел # спасібочтоонмой

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

Я її загадала! На Нашої весіллі 11 липня 2014 года! Навіть відео є в мережі де Арсен на весіллі говорить про 6 синів і дочки, а я сказала що спершу у нас буде саме дочка ... . . Я її загадала! Я загадала її саме такою, соромливою, блакитноокою, білявою, зі смішними кучериками у особи, з її не дитячий міркуваннями, таку життєрадісну, таку серйозну, таку стесняшку, таку татів дочка, таку мою .... . . Я її загадала! Я з перших днів вагітності, влітку 2014 року, коли мені стало пекельно важко ходити в Броники і стало моторошно нудити від запаху сигарет і ковбаси зрозуміла-це вона! Це моя мрія! . . . Я її загадала! І вона збулася! Саме така! Сьогодні моїй збулася мрії 4 роки! Я кожен Божий день дякую Всесвіт, Господа і мого Ангела за неї! . . . З днем народження моя мечта !!! Я люблю тебе до безконечності, ми з Папою любимо тебе до нескінченності! Дай Боже тобі здоров'я. Будь щаслива абсолютно, благаю .. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю і любов'ю. Дякую що ти моя. Дякую що ти вибрала нас своїми батьками. . . Спасибі улюблений за наше блакитноокі диво! Дякую за мою мрію! З днем народження нас! # мечте4года # донечка # мініПапа # Папінадочь # будьсчастліва

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

За інформацією ЗМІ, Олена Павлова отримує пристойну пенсію від окупантів ДНР, також їй дісталася трикімнатна квартира в Донецьку. Жінку ретельно охороняють і підтримують друзі "Мотороли".

Очікування / Реальність Макар пішов вперше в сад на звикання, на 2 години. Як я уявляла собі цей перший раз ... 🤔 Я представляла що я прийду додому, в тишу, поснідаю нема на бігу і не доїдаючи за ким то, а одна, весь сніданок, не поспішаючи, потім одна потреню, в труселях потанцюю, ну або че там ще вільні люди на одинці з собою роблять? 🤔 Це ж дві години !!!! . . . . . Реальність ... Я віддала Макара, понила під вікном поки мене не прогнали з території саду, поїхала до церкви на службу, понила там ще 40 хв, згадала що вдома в холодосе конем грай і сина потрібно буде годувати обідом, помчала додому, зайшла в порожню квартиру, і тут вже мене накрило не по дитячому ... Я зрозуміла що мені страшно ... страшно одній будинку ... Поревела, поставила на плиту бульйон, вмилася і втекла геть усвідомлюючи що зовсім скоро це напевно стане моєю реальністю-порожній будинок ... час так швидко змінюється, діти виростуть і їм не потрібна буде мама .. Зупинись гновенье .... # сад # первийденьвсаду # синвирос # моймініпапа # времяостановісь

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

Різниця між тим хто ти є, і тим ким ти хочеш бути-то що ти робиш !!! . . Це стосується абсолютно будь-який сфери життя-спорту, любові, бізнесу, здоров'я ось всього прям ... . Але я про спорт .. точніше це спосіб життя. Це характер, це виховання .. Дивлюся на Миру сьогодні, і Миру пів року назад, бачу дві різні Міри🤷♀️. . Вона прагне, вона лінується, вона плаче, вона ображається, потім знову прагне, потім знову плаче .. не завжди без "батога" йде на трену, іноді з істерикою через те що не виходить що то .. але йде !!! . . Вона кайфує від того що робить, вона цим горить з перервами на лінь і "не буду". Але це саме те чого б я хотіла для своєї дочки! Цей вогонь в її очах! Це чистий кайф !!! . . І ось в серпні перші збори .. а я не можу зрозуміти чи готова вона .. або готова я до цих зборів? .. Чи готові ми на цей крок? .. Як то не зрозуміло поки .. подумаємо про це завтра .. . . # матьперемать # детігалатеі # галатеялучшевсех # галатеюждетуспех # первиесбори # страшно # хвилююче # путькуспеху # всеполучітся # моямаленькаявзрослаядочь # мініпапа # папінанаграда # мояПавлова

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

Після вбивства "Мотороли" дівчина веде сторінку в Інстаграм, де розповідає про своїх дітей і згадує покійного чоловіка.

кожен другий вважає себе непотрібним, кожен третій страждає тактильним голодом – просто так Земфіру ночами не слухають в оковах нелюбимого сірого міста. кожен четвертий страждає безсонням, кожен перший приховує, що в думках криється. просто так вірші не пишуться і не виють, просто так люди суками не стають. просто так не з'явиться ранкова агресія. у кого-то проблеми, дзвінки, відстані, у кого-то заліки, скандали, сесія, неможливість бути разом і страх розставання. кожен перший по кому-то шалено сумує, так, що дні на самоті тягнуться століттям. апарат абонента все не відповідає, важко так шалено горіти людиною. важко. а хоча ... ну звідки мені знати? я пішла адже в батька, мені завжди так твердили. мовчазна, вперта, на все наплювати, таких все обходять за метри, за милі. і пішли вони до біса, які вважають себе непотрібними. в світі, де кожен третій страждає тактильним голодом, просто так Земфіру ночами не слухають в оковах нелюбимого сірого міста. . . "Ок Мельникова" # вірш # красівийстіх # думки # стіхподнастроеніе

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

Доньці "Мотороли" зараз чотири роки, синові – три.

Син ... Коли у тебе росте син, а ти йому і Папа і Мама на елементарні навіть здавалося б речі ти змушена дивитися під подвійним кутом .. У вихованні хлопчика роль батька – ключова. Папа закладає у свідомості сина чоловічу модель поведінки для його успішної соціалізації і створення щасливої родини. Але як в нього закласти чоловічу модель поведінки мені, будучи не зовсім чоловіком ?? 🖤 🖤 ...... Макарові через пару тижнів 3! І через таку ж кількість часу Його Папа за гранню .. Він не розуміє хто такий Папа як би я не пояснювала і розповідала кожен Божий день .. 🖤 🖤 🖤 Так-он показує Його на фото. Він цілує портрет, бажає доброго ранку і на добраніч. Але він не може попросити допомоги, полагодити машину, зібрати з конструктора замок та інші мальчішічьі радості .. 🖤 🖤 🖤 Коли хтось з дітей поруч звертається до свого батька, мій син біжить з криком "Папааа мій" хапаючи за руку стороннього чоловіка .. чи потрібно говорити що коїться у мене всередині в ці моменти? Мені хочеться зникнути просто ... 🖤 🖤 🖤 Я не можу поки йому пояснити речі яких сама не розумію .. Як виховати з нього чоловіка і самої залишитися жінкою я поки теж не зрозумію .. але я впораюся! Клянуся # МойАнгел! Він буде гідним сином Свого Отця і Вітчизни! # Син # моймініПапа # моймужчіна # помогімнемойАнгел

Допіс, Поширення Олена Павлова (@my_memories_a)

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У Донецьку з'явився мурал ексватажка "ДНР" Мотороли: в мережу потрапили фото і відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський журналіст розповів про звірства "Гіві" і "Мотороли". За словами журналіста, "у них дах поїхав".

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР Донбас війна діти
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Обоз,что за хрень?! Кому это опудало нужно?!?!
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Подонок
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