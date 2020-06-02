Російський актор Євген Миронов негативно висловився на адресу коміка Максима Галкіна через його пародію на президента РФ Володимира Путіна та мера Москви Сергія Собяніна. Так, він заявив, що вони не заслужили такого ставлення.

На захист Галкіна виступив опозиціонер Олексій Навальний. Він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розкритикував Миронова.

"Невже не видно, не зрозуміло, як складно зараз команді Собяніна, який наполіг на тому, щоб нагорі серйозно поставилися до цієї проблеми, який очолив штаб, у якого немає досвіду, який теж людина, як і ми всі, який не знає, як боротися з цією історією. Немає досвіду ніде, в жодній країні", – заявив Миронов.

"Актор Миронов не може заснути. Його "ковбасить" від думок про те, як же Максим Галкін поглумився над нещасним Сергій Семеновичем. У цю важку хвилину, коли команді Собяніна так важко носити пальто Kiton і показувати в декларації 2 млрд рублів, ще й Галкін завдав удару в спину", – написав Навальний.

Зазначимо, що ролик Максима Галкіна з'явився в мережі кілька днів тому – у ньому пародист зіграв Сергія Собяніна та президента Володимира Путіна, які радяться щодо дозволу прогулянок і пом'якшення карантинного режиму.

Пізніше, низка російських ЗМІ видалила зі своїх сайтів новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.