Російський актор Євген Міронов негативно висловився на адресу коміка Максима Галкіна через його пародію на президента РФ Володимира Путіна і мера Москви Сергія Собяніна. Так, він заявив, що вони не заслужили такого поводження.

На захист Галкіна виступив опозиціонер Олексій Навальний. Він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розкритикував Міронова.

"Невже не видно, не зрозуміло, як складно зараз команді Собяніна, який наполіг на тому, щоб нагорі серйозно поставилися до цієї проблеми, який очолив штаб, у якого немає досвіду, який теж людина, як і ми всі, який не знає, як боротися з цією історією. Немає досвіду ніде, в жодній країні", - заявив Миронов.

"Актор Миронов не може заснути. Його "ковбасить" від думок про те, як же Максим Галкін поглумився над нещасним Сергій Семеничем. У цю важку хвилину коли команді Собяніна так важко носити пальто Kiton і показувати в декларації 2 млрд рублів, ще й Галкін завдав удар в спину", - написав Навальний.

Актор Миронов не може заснути. Його "ковбасить" від думок про те, як же Максим Галкін поглумився над нещасним Сергій Семеничем. У цю важку хвилину коли команді Собяніна так важко носити пальто Kiton і показувати в декларації 2 млрд рублів, ще й Галкін завдав удару в спину. pic.twitter.com/Qb5jLARHgX - Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

Зазначимо, що ролик Максима Галкіна з'явився в мережі кілька днів тому - в ньому пародист зіграв Сергія Собяніна і президента Володимира Путіна, які радяться з приводу дозволу прогулянок і пом'якшення карантинного режиму.

Пізніше, ряд російських ЗМІ видалили зі своїх сайтів новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.

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