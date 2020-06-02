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2 червня • оновлено в 14:08
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"Міронова ковбасить": Навальний потролив актора, який напав Галкіна за пародію на Путіна і Собяніна

1.8т
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Російський актор Євген Міронов негативно висловився на адресу коміка Максима Галкіна через його пародію на президента РФ Володимира Путіна і мера Москви Сергія Собяніна. Так, він заявив, що вони не заслужили такого поводження.

На захист Галкіна виступив опозиціонер Олексій Навальний. Він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розкритикував Міронова.

Навальний потролив Міронова через нападки на політичні пародії Галкіна

"Невже не видно, не зрозуміло, як складно зараз команді Собяніна, який наполіг на тому, щоб нагорі серйозно поставилися до цієї проблеми, який очолив штаб, у якого немає досвіду, який теж людина, як і ми всі, який не знає, як боротися з цією історією. Немає досвіду ніде, в жодній країні", - заявив Миронов.

"Актор Миронов не може заснути. Його "ковбасить" від думок про те, як же Максим Галкін поглумився над нещасним Сергій Семеничем. У цю важку хвилину коли команді Собяніна так важко носити пальто Kiton і показувати в декларації 2 млрд рублів, ще й Галкін завдав удар в спину", - написав Навальний.

Зазначимо, що ролик Максима Галкіна з'явився в мережі кілька днів тому - в ньому пародист зіграв Сергія Собяніна і президента Володимира Путіна, які радяться з приводу дозволу прогулянок і пом'якшення карантинного режиму.

Пізніше, ряд російських ЗМІ видалили зі своїх сайтів новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Сергій Собянін Володимир Путін Максим Галкін Олексій Навальний
Місце
Росія
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