Мінус 90 кг: як виглядав Максим Фадєєв до і після схуднення
Відомий російський продюсер Максим Фадєєв в середу, 6 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 52 роки.
Як відомо, за останній час Фадєєву вдалося сильно схуднути: він скинув 90 кілограмів. І, до речі, знаменитість не збирається зупинятися на досягнутому. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, яким продюсер був до схуднення і як він виглядає зараз.
У 2018 році Максим Фадєєв поділився, що колись закінчив кар'єру співака через зайву вагу. Тоді, захворівши на діабет, він погладшав на 20 кілограмів буквально за два тижні. Після цього знаменитість стрімко набирав вагу і в момент зізнання він досягав позначки в 196 кілограмів.
Зрештою Фадєєв вирішив серйозно зайнятися проблемою. Адже за його словами, зайва вага заважала йому жити. І в результаті, завдяки спорту та правильному харчуванню, він зумів скинути 90 кілограмів.
"Ще 10 кг за цей місяць! Пийте більше води, менше їжі та більше руху! Бережіть себе! Мир вашому дому!" – ділився нещодавно Фадєєв на особистій сторінці в Instagram.
За словами Максима Фадєєва, схуднути йому вдалося також завдяки теплій воді: вранці натщесерце він випиває 600 грамів води, і стільки ж перед кожним прийомом їжі. Крім того, він зазначив, що їсть багато овочів, і намагається не вживати жирного, мучного та смаженого.
До речі, продюсер не збирається зупинятися на досягнутому. Він планує скинути ще 19 кілограмів.
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