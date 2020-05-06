Мінус 90 кг: як виглядав Максим Фадєєв до і після схуднення

Відомий російський продюсер Максим Фадєєв в середу, 6 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 52 роки.

Як відомо, за останній час Фадєєву вдалося сильно схуднути: він скинув 90 кілограмів. І, до речі, знаменитість не збирається зупинятися на досягнутому. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, яким продюсер був до схуднення і як він виглядає зараз.

Максим Фадєєв до і після схуднення

У 2018 році Максим Фадєєв поділився, що колись закінчив кар'єру співака через зайву вагу. Тоді, захворівши на діабет, він погладшав на 20 кілограмів буквально за два тижні. Після цього знаменитість стрімко набирав вагу і в момент зізнання він досягав позначки в 196 кілограмів.

Максим Фадєєв до і після схуднення

Зрештою Фадєєв вирішив серйозно зайнятися проблемою. Адже за його словами, зайва вага заважала йому жити. І в результаті, завдяки спорту та правильному харчуванню, він зумів скинути 90 кілограмів.

Максим Фадєєв до і після схуднення

"Ще 10 кг за цей місяць! Пийте більше води, менше їжі та більше руху! Бережіть себе! Мир вашому дому!" – ділився нещодавно Фадєєв на особистій сторінці в Instagram.

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

За словами Максима Фадєєва, схуднути йому вдалося також завдяки теплій воді: вранці натщесерце він випиває 600 грамів води, і стільки ж перед кожним прийомом їжі. Крім того, він зазначив, що їсть багато овочів, і намагається не вживати жирного, мучного та смаженого.

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

До речі, продюсер не збирається зупинятися на досягнутому. Він планує скинути ще 19 кілограмів.

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

Читайте також на OBOZREVATEL докладні поради про те, як не погладшати під час карантину та домашньої ізоляції.