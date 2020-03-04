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4 березня • оновлено в 11:37
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Мінус 84 кг: як зараз виглядає 42-річна зірка КВН Ольга Картункова

59.8т
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Російська актриса, зірка КВН Ольга Картункова 4 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 42 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як змінилася артистка останнім часом, як вона зараз виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Картункова

Ольга Картункова

кадр Першого каналу Росії

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Ольга Картункова народилася 4 березня 1978 року в селі Вінсади, Ставропольський край Росії.

У 2010 році Картункова стала капітаном команди КВН "Город Пятигорск'". У 2014 році на запрошення продюсера Comedy Club Production В'ячеслава Дусмухаметова Ольга стала актрисою комедійного шоу "Однажды в России" на телеканалі ТНТ.

Також Ольга знялася у фільмі "Жених" (2016) і в серіалі "Две девицы на мели" (2019).

Примітно, що за останні кілька років Ольга Картункова сильно схудла. Так, за часів КВН артистка важила 134 кг при зрості 168 см.

У 2013 році Ольга отримала серйозну травму ноги. Вона насилу пересувалася, а потім поїхала до Ізраїлю на реабілітацію. Доктор порекомендував Картунковій схуднути, щоб полегшити одужання і зменшити навантаження на ногу.

Схуднення артистки було важким. Але в підсумку Картунковій вдалося скинути 84 кілограми.

За визнанням артистки, схуднення коштувало їй величезних нервів і подібного випробування вона "ворогові не побажає".

Ольга Картункова вважає, що в метаморфозі немає ніякого секрету: лише сила волі та пекельна робота в залі та басейні.

Ольга Картункова після схуднення

Ольга Картункова після схуднення

instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова після схуднення з дочкою

Ольга Картункова після схуднення з дочкою

instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова після схуднення

Ольга Картункова після схуднення

instagram.com/kartynkova222

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 знаменитостей, яким вдалося істотно схуднути.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
схуднення
Місце
Росія
Теги
зірки фотографии схуднення день народження актриса люди шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Чміль Валерій
Чміль Валерій
Пан президент Зеленский должен взять эту даму министром питания Украины, предварительно организовав соответствующее министерство
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