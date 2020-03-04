Мінус 84 кг: як зараз виглядає 42-річна зірка КВН Ольга Картункова

Російська актриса, зірка КВН Ольга Картункова 4 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 42 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як змінилася артистка останнім часом, як вона зараз виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Картункова кадр Першого каналу Росії

Ольга Картункова народилася 4 березня 1978 року в селі Вінсади, Ставропольський край Росії.

У 2010 році Картункова стала капітаном команди КВН "Город Пятигорск'". У 2014 році на запрошення продюсера Comedy Club Production В'ячеслава Дусмухаметова Ольга стала актрисою комедійного шоу "Однажды в России" на телеканалі ТНТ.

Також Ольга знялася у фільмі "Жених" (2016) і в серіалі "Две девицы на мели" (2019).

Примітно, що за останні кілька років Ольга Картункова сильно схудла. Так, за часів КВН артистка важила 134 кг при зрості 168 см.

У 2013 році Ольга отримала серйозну травму ноги. Вона насилу пересувалася, а потім поїхала до Ізраїлю на реабілітацію. Доктор порекомендував Картунковій схуднути, щоб полегшити одужання і зменшити навантаження на ногу.

Схуднення артистки було важким. Але в підсумку Картунковій вдалося скинути 84 кілограми.

За визнанням артистки, схуднення коштувало їй величезних нервів і подібного випробування вона "ворогові не побажає".

Ольга Картункова вважає, що в метаморфозі немає ніякого секрету: лише сила волі та пекельна робота в залі та басейні.

Ольга Картункова після схуднення instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова після схуднення з дочкою instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова після схуднення instagram.com/kartynkova222

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 знаменитостей, яким вдалося істотно схуднути.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram