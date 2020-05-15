Мінус 45 кг: лікарка Адель розкрила секрет її феноменального схуднення

Знаменитій співачці Адель за короткий проміжок часу вдалося схуднути на 45 кілограмів. Виявилося, що важливу роль у цьому зіграло ментальне здоров'я артистки.

За словами особистої лікарки Адель Домініки Фраді-Рід, експертки з омолодження й ментального здоров'я, співачці було б набагато важче схуднути, якби вона не почала піклуватися про душевний спокій. Стрес, поганий настрій, розлад сну – все це заважає фізичній трансформації, навіть якщо сидіти на суворій дієті та регулярно займатися спортом. Про це повідомляє Mirror.

Адель схуднула на 45 кілограмів

"Багато хто намагається схуднути, але в результаті ментальний розлад змушує їх усе кинути – і з'являється ризик набрати ще більшу вагу. Тож справа не у вправах та дієтах як таких. Потрібно оцінити стрес і сон. Привести до норми настрій і психічне здоров'я. Тільки тоді можна рекомендувати індивідуальні вправи та ефективну дієту", – розповіла Домініка.

Співачка Адель Фото: instagram/adele

Співачка Адель Фото: instagram/living.for.adele

Зазначається, що Адель було непросто відновити душевний спокій. Співачка переживає розлучення з батьком свого шестирічного сина Саймоном Конеккі. За словами інсайдерів, зірка не подбала про шлюбний контракт, тому половина її майна перейде ексчоловікові.

Адель із сином Фото: hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, відтоді вона залишається однією з найбільш затребуваних музиканток світу. А у 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.