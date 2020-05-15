Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Мінус 45 кг: лікарка Адель розкрила секрет її феноменального схуднення

14.2т
Читати матеріал російською

Знаменитій співачці Адель за короткий проміжок часу вдалося схуднути на 45 кілограмів. Виявилося, що важливу роль у цьому зіграло ментальне здоров'я артистки.

За словами особистої лікарки Адель Домініки Фраді-Рід, експертки з омолодження й ментального здоров'я, співачці було б набагато важче схуднути, якби вона не почала піклуватися про душевний спокій. Стрес, поганий настрій, розлад сну – все це заважає фізичній трансформації, навіть якщо сидіти на суворій дієті та регулярно займатися спортом. Про це повідомляє Mirror.

Адель схуднула на 45 кілограмів

Адель схуднула на 45 кілограмів

"Багато хто намагається схуднути, але в результаті ментальний розлад змушує їх усе кинути – і з'являється ризик набрати ще більшу вагу. Тож справа не у вправах та дієтах як таких. Потрібно оцінити стрес і сон. Привести до норми настрій і психічне здоров'я. Тільки тоді можна рекомендувати індивідуальні вправи та ефективну дієту", – розповіла Домініка.

Співачка Адель

Співачка Адель

Фото: instagram/adele

Співачка Адель

Співачка Адель

Фото: instagram/living.for.adele

Зазначається, що Адель було непросто відновити душевний спокій. Співачка переживає розлучення з батьком свого шестирічного сина Саймоном Конеккі. За словами інсайдерів, зірка не подбала про шлюбний контракт, тому половина її майна перейде ексчоловікові.

Адель із сином

Адель із сином

Фото: hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, відтоді вона залишається однією з найбільш затребуваних музиканток світу. А у 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Адель
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги