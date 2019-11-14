"Вони не відстоюють українську позицію": міністр культури висловився про артистів, які гастролюють у РФ

Міністр культури Володимир Бородянський вважає, що українські артисти, що гастролюють на території Росії, не відстоюють українську позицію і не розуміють, що РФ напала на їхню країну.

Про це він заявив на міжнародному форумі "Креативна Україна", який відбувся в Києві, повідомляє "Интерфакс-Украина".

"Я вважаю, що культура є важливою частиною політики. Кожна людина робить вибір... Якщо співак або артист їде до Російської Федерації та виступає там (не в Криму, Крим — це Україна), то, на мій погляд, це означає, що ця особа не відстоює українську позицію, не розуміє, що Росія — країна, яка на нас напала", — сказав Бородянський.

Володимир Бородянський Фото: mind.ua

Міністр зазначив, що держава мусить сформулювати своє ставлення до таких гастролей. Також він додав, що підтримує ініціативу Суспільного мовника не делегувати на міжнародний конкурс Євробачення артистів, що виступають або мають намір виступати в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури України Володимир Бородянський у інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що якщо український артист виступає на тимчасово окупованій території й "доносить українські контексти та наратив" — то це "дуже смілива людина".

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