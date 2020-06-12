Міністр культури Ткаченко виправдав російськомовне кіно в Україні: заявив, що воно йде на благо

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який раніше виправдовував співпрацю українських продюсерів з Росією, заявив, що виробництво в Україні російськомовних серіалів йде "на благо кіноіндустрії і економіки".

Про це він висловився в ефірі "Громадського", коментуючи заяву продюсера серіалів і фільмів телеканалу "1+1" Олени Єремєєвоъ про те, що мелодрами українською мовою знімати невигідно, а комедії – навпаки, пишуть "Факти".

"Мова йде, скоріше, про комерційну складову серіалів, які виробляються українською мовою. Якщо це україномовні комедії, то вони, в першу чергу, реалізуються в Україні", – зазначив Ткаченко.

Один з найпопулярніших в Україні російськомовних серіалів "Свати"

Також він додав, що виробництво фільмів і серіалів в Україні – це "питання економіки для каналів". За його словами, Держагентство України з питань кіно "практично ні копійки не вклало" в виробництво україномовних серіалів.

"До російської мови долучається економіка, пов'язана з можливостями продажу цих серіалів Росії. Тому і відбувається такий дискурс про те, що російської мови занадто багато в українському телеефірі", – додав міністр.

При цьому Ткаченко зазначив, що якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українським режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою, то це йде на благо як індустрії, так і економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ткаченко розповів, коли відкриють кінотеатри в Україні. Процес відбуватиметься поетапно і стартує з 2 липня.

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