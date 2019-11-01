Наречена Тіматі показала величезні груди після пологів: відверті фото

Наречена Тімати, Анастасія Решетова у відвертій сукні показала, як змінилася її фігура після пологів.

Дівчина, яка всього лише два тижні тому вперше стала мамою, вже активно бореться із зайвими кілограмами. Свої зміни у фігурі дівчина показує в Instagram, публікуючи фото в коротких топах і облягаючих нарядах.

Анастасія Решетова Інстаграм Анастасії Решетова

Нещодавно Решетова зізналася, що після вагітності її груди збільшилася до шостого розміру, а вона сама набрала сім кілограмів, від яких мріє скоріше позбутися. І, схоже, робить це успішно.

Днями Анастасія показала свої форми в облягаючій світлій сукні.

"Два тижні після пологів. Міні-животик ще є", - поскаржилася Решетова.

Анастасія Решетова Інстаграм Анастасії Решетова

Анастасія Решетова Інстаграм Анастасії Решетова

Анастасія Решетова Інстагарм Анастасії Решетова

Як повідомляв OBOZREVATEL, пологи нареченої Тіматі зняли на камеру.

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