Головна Новини
1 листопада • оновлено в 19:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Наречена Тіматі показала величезні груди після пологів: відверті фото

1.5т Читати матеріал російською

Наречена Тімати, Анастасія Решетова у відвертій сукні показала, як змінилася її фігура після пологів.

Дівчина, яка всього лише два тижні тому вперше стала мамою, вже активно бореться із зайвими кілограмами. Свої зміни у фігурі дівчина показує в Instagram, публікуючи фото в коротких топах і облягаючих нарядах.

Анастасія Решетова

Анастасія Решетова

Інстаграм Анастасії Решетова

Новини
Тіматі назвав дитину на честь мертвого друга: хто він і як загинув

Нещодавно Решетова зізналася, що після вагітності її груди збільшилася до шостого розміру, а вона сама набрала сім кілограмів, від яких мріє скоріше позбутися. І, схоже, робить це успішно.

Днями Анастасія показала свої форми в облягаючій світлій сукні.

"Два тижні після пологів. Міні-животик ще є", - поскаржилася Решетова.

Анастасія Решетова

Анастасія Решетова

Інстаграм Анастасії Решетова

Анастасія Решетова

Анастасія Решетова

Інстаграм Анастасії Решетова

Анастасія Решетова

Анастасія Решетова

Інстагарм Анастасії Решетова

Як повідомляв OBOZREVATEL, пологи нареченої Тіматі зняли на камеру.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Анастасія Решетова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
пупкина племянник
пупкина племянник
а рожала где? в ма-аскве?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel