Мільярдер-торговець зброєю з Росії одружився на "Міс Україна": фото красуні

Російський олігарх Ігор Кесаєв (35-е місце в списку Forbes) одружився на 28-річній "Міс Блонд Україна – 2013" Ользі Клименко.

Про це повідомив Super. "Уродженка Житомира вже носить прізвище Кесаєва і звикає прокидатися в ранзі дружини власника цілої імперії. Так, на першому рівні 340-метрової вежі "Меркурій Сіті Тауер" в "Москва-Сіті", що належить Кесаєву, розташувався ресторан нової дружини олігарха, а на його каналі World Fashion дівчина будує кар'єру кулінарної телеведучої. Кумедно, що в тому ж "Меркурії", але на 4 поверсі розташувався арт-простір фонду Stella Art Foundation любительки сучасного мистецтва Стелли (першої дружини олігарха - Ред.) ", - написали в ЗМІ.

Ігор Кесаєв Комерсант

Відзначимо, що Кесаєв також є власником заводу Дегтярьова, який постачав зброю "зеленим чоловічкам" під час захоплення Криму в 2014 році.

Клименко закінчила Національний авіаційний університет в Києві за спеціальністю "Соціологія". Раніше вона зізнавалася в інтерв'ю, що займається стрип-пластикою і їй подобається проводити час з друзями в караоке.

Повідомляється, що Кесаєв розбагатів в 90-і на дистрибуції тютюну і алкоголю, а зараз його бізнес-імперія включає в себе мережу супермаркетів "Діксі", "Вікторія", "Брістоль", "Червоне & Біле", компанію "Мегаполіс", яка продає 66% всіх сигарет в Росії, а також 340-метрову вежу "Меркурій Сіті Тауер" в "Москва-Сіті".

Раніше він був одружений на Стеллі Кесаєвій, яка, займається мистецтвом. Її фонд Stella Art Foundation спеціалізується на сучасних художниках.

Кесаєв з першою сім'єю Super

У олігарха більше 3 млрд доларів Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, король Малайзії, 49-річний Султана Муххамед V одружився на російській моделі, 25-річній Оксані Воєводіною, володарки титулу "Міс Москва – 2015".

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