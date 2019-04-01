"Мільйони рублів": стало відомо, на що витрачає гроші коханка Петросяна

Стало відомо про фінансові витрати молодої коханки російського коміка Євгена Петросяна Тетяни Брухунової.

Так, підрахунки провело видання "Собеседник", зазначивши, що приводом для такої пильної уваги до персони Брухунової став її 30-річний ювілей, який помічниця Петросяна відсвяткувала в Дубаї.

За словами видання, дівчина поїхала за кордон без свого керівника. Оселилася вона в 5-зірковому готелі, в номері для одного з панорамними видом на море і доступом у лаундж, який коштує 33 тисячі рублів на добу. Також у Дубаї Брухунова не відмовила собі у шопінгу в ТЦ Dubai Moll, ціни в якому крутіші, ніж в магазинах у центрі Москви.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова Фото: myslo.ru

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Крім того, вивчивши соцільні мережі Тетяни, журналісти з'ясували, що вона колекціонує сумки престижних світових брендів. Брухунова вже зібрала десятки екземплярів, вартість яких становить декілька сотень тисяч рублів за кожен. Небайдужа дівчина до туфель і тапок від відомих дизайнерів, а також до ювелірних прикрас.

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Ще одна пристрасть молодої коханки Петросяна — французькі тістечка макаруни. Зазначається, що вона воліє купувати їх тільки в елітний кондитерських, де набір із 10 солодощів коштує 1250 рублів.

Тетяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Фото: instagram / bruhunova

Також журналісти оцінили дорогий ремонт у двокімнатній квартирі Брухунової на Лісовий: ліжко розміру "кінг-сайз", величезну розсувну шафу з дзеркальними дверима, і стильні меблі. Так, за словами інсайдерів, ціна такого інтер'єру — мільйони рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 29-річна помічниця Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше заговорила про роман із гумористом.

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