Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

Близькі покійної Юлії Началової з 16 вересня вступають в спадок. За словами колишнього PR-менеджера виконавиці Анни Ісаєвої, спадок отримують всі троє родичів співачки: 12-річна дочка Віра Алдонина і батьки - Віктор і Таїсія Началова.
До них переходять авторські права на пісні артистки і половина квартири в елітному житловому комплексі Москви "Кутузівська Рів'єра" площею 167 квадратних метрів, пише "Рамблер".
Частина цих апартаментів належить колишньому чоловікові Началової, хокеїстові Олександру Фролову. Поки спортсмен від своєї частки житла відмовлятися не має наміру, тому можливо, що питання з розділом квартири завершиться судом.
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
ЖК "Кутузівська Рів'єра"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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