Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

Близькі покійної Юлії Началової з 16 вересня вступають в спадок. За словами колишнього PR-менеджера виконавиці Анни Ісаєвої, спадок отримують всі троє родичів співачки: 12-річна дочка Віра Алдонина і батьки - Віктор і Таїсія Началова.

До них переходять авторські права на пісні артистки і половина квартири в елітному житловому комплексі Москви "Кутузівська Рів'єра" площею 167 квадратних метрів, пише "Рамблер".

Частина цих апартаментів належить колишньому чоловікові Началової, хокеїстові Олександру Фролову. Поки спортсмен від своєї частки житла відмовлятися не має наміру, тому можливо, що питання з розділом квартири завершиться судом.

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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