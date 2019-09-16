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16 вересня • оновлено в 17:25
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Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

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Близькі покійної Юлії Началової з 16 вересня вступають в спадок. За словами колишнього PR-менеджера виконавиці Анни Ісаєвої, спадок отримують всі троє родичів співачки: 12-річна дочка Віра Алдонина і батьки - Віктор і Таїсія Началова.

До них переходять авторські права на пісні артистки і половина квартири в елітному житловому комплексі Москви "Кутузівська Рів'єра" площею 167 квадратних метрів, пише "Рамблер".

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової
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Частина цих апартаментів належить колишньому чоловікові Началової, хокеїстові Олександру Фролову. Поки спортсмен від своєї частки житла відмовлятися не має наміру, тому можливо, що питання з розділом квартири завершиться судом.

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

ЖК "Кутузівська Рів'єра"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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