Мільйони на здоров'ї: спливла правда про величезні заробітки популярної в РФ телеведучої

У ЗМІ з'явилася інформація про те, скільки заробляє популярна в РФ ведуча програми "Жить здорово" Олена Малишева. Так, її щорічний прибуток оцінюють у мільйони рублів.

Ведуча розробила власну програму схуднення. Набори їжі від неї коштують від 11 до 20 тисяч рублів на місяць. Прибуток компанії ТОВ "Дієта Олени Малишевої" у 2016 році склав 104 млн рублів, у 2017-му — 48 млн рублів, пише "Собеседник".

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Також у ведучої є ТОВ "Медичний центр Олени Малишевої", одним зі співзасновників якого є Гульнара Фаррахова, дружина колишнього заступника міністра охорони здоров'я Росії і колишнього міністра фінансів Татарстану Айрата Фаррахова. Медичний центр позиціонує себе як елітний, первинна консультація лікаря коштує від 10 до 20 тисяч рублів.

Cosmopolitan

Також вона є власником сайту "zdorovieinfo.ru". У 2017 році сайт отримав 6,2 млн рублів. Зазначається, що скільки заробляє Малишева на ТБ — невідомо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на російському телебаченні вже всі давно звикли до дивних витівок на програмі Олени Малишевої "Жить здорово!", поки не з'явилася передача про матку. У мережі опублікували відео, де пародійна актриса Світлана Галка в костюмі цього жіночого органу виходить у студію і починає співати і пританцьовувати

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