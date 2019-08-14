Мілі Куніс – 36: найсексуальніші фото актриси

Американська актриса з українським корінням Міла Куніс 14 серпня відзначає свій 36-ий день народження.
Зірка Голлівуду не веде офіційний акаунт в Instagram, зате численні фанати збирають всілякі фотосесії і публікують їх на фансторінках. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися найвідвертіші знімки Куніс за останні роки.
Міла народилася в 1983 році в родині вчителя та інженера. А в 1991 році разом з сім'єю емігрувала до США і осіла в Лос-Анджелесі.
Міла Куніс для GQ
З 1993 року Куніс почала миготіти на екранах в рекламі, в епізодичних ролях і серіалах. І вже в 2001 році актриса вийшла на новий рівень і з'явилася на великих екранах. З ростом популярності Мілу почали запрошувати на зйомки для модних глянців, а іноді й на відверті фотосесії.
У 2012 році зірка з'їхалася з актором Ештоном Катчером, за якого в підсумку вийшла заміж. У парочки народилися син і дочка.
Відверте фото Міли Куніс
Куніс для GQ
Куніс - GQ
Міла Куніс у відвертій фотосесії GQ
instagram/_mila_kunis
Міла Куніс в купальнику
instagram/_mila_kunis
Міла Куніс - вид ззаду
instagram/_mila_kunis
Міла Куніс в ліжку
instagram/_mila_kunis
Спокуслива Міла Куніс
instagram/_mila_kunis
Міла Куніс в спідній білизні
instagram/_mila_kunis
Куніс - відверте фото
anband
Міла Куніс блиснула грудьми
Міла Куніс в білизні - вид ззаду
Міла Куніс в ботфортах
Міла Куніс в шкірянці
Міла Куніс на машині
Міла Куніс в білизні
instagram/_mila_kunis
Як повідомляв OBOZREVATEL, також 14 серпня народилися Холлі Беррі та Наталка Карпа. Цьго дня святкується Медовий Спас, а також починається Успенський піст.
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