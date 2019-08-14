Мілі Куніс – 36: найсексуальніші фото актриси

Американська актриса з українським корінням Міла Куніс 14 серпня відзначає свій 36-ий день народження.

Зірка Голлівуду не веде офіційний акаунт в Instagram, зате численні фанати збирають всілякі фотосесії і публікують їх на фансторінках. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися найвідвертіші знімки Куніс за останні роки.

Міла народилася в 1983 році в родині вчителя та інженера. А в 1991 році разом з сім'єю емігрувала до США і осіла в Лос-Анджелесі.

Міла Куніс для GQ

З 1993 року Куніс почала миготіти на екранах в рекламі, в епізодичних ролях і серіалах. І вже в 2001 році актриса вийшла на новий рівень і з'явилася на великих екранах. З ростом популярності Мілу почали запрошувати на зйомки для модних глянців, а іноді й на відверті фотосесії.

У 2012 році зірка з'їхалася з актором Ештоном Катчером, за якого в підсумку вийшла заміж. У парочки народилися син і дочка.

Відверте фото Міли Куніс

Куніс для GQ

Куніс - GQ

Міла Куніс у відвертій фотосесії GQ instagram/_mila_kunis

Міла Куніс в купальнику instagram/_mila_kunis

Міла Куніс - вид ззаду instagram/_mila_kunis

Міла Куніс в ліжку instagram/_mila_kunis

Спокуслива Міла Куніс instagram/_mila_kunis

Міла Куніс в спідній білизні instagram/_mila_kunis

Куніс - відверте фото anband

Міла Куніс блиснула грудьми pinterest

Міла Куніс в білизні - вид ззаду

Міла Куніс в ботфортах pinterest

Міла Куніс в шкірянці pinterest

Міла Куніс на машині pinterest

Міла Куніс в білизні instagram/_mila_kunis

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 14 серпня народилися Холлі Беррі та Наталка Карпа. Цьго дня святкується Медовий Спас, а також починається Успенський піст.

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