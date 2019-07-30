Мілевський відверто розповів про секс з Дашею Астаф'євою

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс з українською співачкою Дашею Астаф'євою.

Так, подробицями він поділився в програмі на Youtube-каналі "КраСава" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Артем Мілевський і Даша Астаф'єва

"З ким не вийшло, так це Даша Астаф'єва — вона відома співачка в Україні. Тоді Алієв наламав дров. Ми сиділи з нею в холі готелю, година п'ять ранку, а він приїхав і давай заважати: "Міля, відвези мене додому". Все і накрилося", — розповів Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський зізнався, що мав інтимні стосунки з продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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