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Мілевський відверто розповів про секс з Дашею Астаф'євою

3.6т Читати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс з українською співачкою Дашею Астаф'євою.

Так, подробицями він поділився в програмі на Youtube-каналі "КраСава" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Мілевський відверто розповів про секс з Дашею Астаф'євою

Артем Мілевський і Даша Астаф'єва

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"З ким не вийшло, так це Даша Астаф'єва — вона відома співачка в Україні. Тоді Алієв наламав дров. Ми сиділи з нею в холі готелю, година п'ять ранку, а він приїхав і давай заважати: "Міля, відвези мене додому". Все і накрилося", розповів Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський зізнався, що мав інтимні стосунки з продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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Особи
Артем Мілевський Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Милевский выглядит, как малолетний дрочер, у которого секс был только в его воображении, но похвастаться перед друзьями хочется
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Я смотрел это видео полностью --инициатива перепихнуться шла от Канделаки.
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