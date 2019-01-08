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''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі

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Скандальна балерина Анастасія Волочкова не перестає шокувати користувачів, публікуючи нові фотографії з відпочинку на Мальдівах.

Після вульгарної серії знімків зі шпагатом, яка викликала гнів у мережі, майже гола російська зірка показала новий кадр із пляжу.

"Це стрибок не в сніг, а в океан. Погляд мій завжди спрямований вперед! Не озирайтеся в минуле. Нічого нового там уже немає. А я в таку шоколадку тут мальдівську", – підписала вона під знімком.

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Користувачі помітили, що балерина помітно постаріла, а філейна частина тіла обросла целюлітом.

Це стрибок не в сніг, а в океан.🌴 Погляд мій завжди спрямований вперед! Чи не озирайтеся в минуле .. Нічого нового там вже немає. А я в таку шоколадку тут Мальдівську перетворилася! 🙈😉 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy # best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

"Прасувальна дошка", "У неї точно не всі вдома", "Жесть, це настільки треба ненавидіти себе, щоб викласти фото з таким целюлітом", "Ци**ки розпластала", "Треба було головою в пісок, а д*пою догори", "На курку "гриль" схожа", – висловили своє обурення в мережі.

''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі

Не обійшлося також і без наочних порівнянь тіла Волочкової з різними ссавцями, викинутими на берег.

"А мені колода, викинута на берег, здалася", "Старіє, стегна вже не ті", "В'ялого кита викинуло на берег", "Ламантина викинуло на берег", "Поза тюленя", "Міксер мені в очі", – додали користувачі.

''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі
''Міксер в очі'': майже гола Волочкова зганьбилася фото на пляжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волочкова вирушила на Мальдіви після Нового року, який зустріла в крижаній купелі і лазні.

Одразу ж по приїзду балерина продемонструвала користувачам шпагат на пляжі, але нарвалася на критику. На цьому вона не зупинилася і записала відеозвернення до прихильників, заявивши, що переїжджає з Росії на Мальдіви.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Мальдіви
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
обозники,вы там дрочите что ли ,на эту дуру?Вы же о ней каждую неделю пишите...Дб Бл.
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